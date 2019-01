FD verbreekt banden met Ans Boersma

Het Financieele Dagblad (FD) heeft vrijdagavond alle banden verbroken met Turkije-correspondent Ans Boersma (30). De hoofdredactie is „diep teleurgesteld” in de journalist, staat in een mededeling op de site van de krant. Boersma heeft volgens de hoofdredactie „herhaaldelijk nagelaten relevante, persoonlijke informatie” met de krant te delen. Eind 2016, vóór haar benoeming tot Turkije-correspondent, zou ze na vragen van de krant hebben ontkend persoonlijke motieven te hebben om in het land te werken. Ze verzweeg de in 2015 beëindigde relatie met een Syriër die met haar hulp via Turkije naar Nederland was gevlucht. De man werd in 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie herkend als jihadist. Ook toen lichtte Boersma de krant niet in over haar geschiedenis met de man.

Boersma zelf was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

De toon van de berichtgeving over Ans Boersma deze week sloeg snel om. Donderdag was de verontwaardiging in Nederland groot nadat de correspondent zelf had gemeld het land te zijn uitgezet. Dat veranderde toen het OM later die dag bekendmaakte dat Boersma was uitgezet om een lopend strafrechtelijk onderzoek in Nederland.

Bronnen bij de overheid bevestigen tegenover Nieuwsuurdat Boersma wordt verdacht van valsheid in geschrifte om haar Syrische ex-vriend aan een Nederlandse verblijfsvergunning te helpen. Haar ex zit sinds november vast op verdenking van „deelneming aan een terroristische organisatie” – Jabhat al-Nusra. De rechtszaak begint volgende maand.

Boersma en de man zouden elkaar in 2013 in Turkije hebben leren kennen, en ze zou hem in 2014 hebben geholpen bij het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning. In 2017 vestigde Boersma zich als freelancer in Istanbul, onder meer voor het FD. Ans Boersma komt uit Mussel, een Gronings dorp dicht bij Stadskanaal. Aan de Christelijke Hogeschool in Ede studeert ze journalistiek, waarna ze een master culturele antropologie volgt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf 2012 werkt ze als docent op de journalistiekopleiding in Ede. Daarnaast maakt ze reizen om als freelancer verhalen te maken, onder meer in Turkije en Oeganda. In 2013 zit ze voor een journalistiek trainingsprogramma enkele weken in Turkije. Ze reist ook naar het oostelijke deel van het land, dicht bij Syrië.

In de zomer van 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, verblijft ze enkele weken op Lesbos. Ze helpt bij de begeleiding van vluchtelingen naar tentenkampen. Ook voert ze het woord voor Stichting Bootvluchteling. Op Facebook beschrijft ze uitgebreid hoeveel indruk het verblijf op haar maakt.

Was Boersma naïef, zoals sommige media deze week suggereerden? „Ans is absoluut geen naïeve journalist”, zegt freelancer Jilke Tanis, die ook in Ede journalistiek studeerde en Boersma goed kent. „Ze vraagt kritisch door en neemt zaken niet klakkeloos aan. Dat zag je ook aan haar berichtgeving over Turkije.” Freelance-journalist in Istanbul Rena Netjes sprak Boersma afgelopen zaterdag nog op een verjaardag van een gemeenschappelijke collega. „Ze vertelde hoe blij ze was in Istanbul.”

Netjes heeft kritiek op het OM. „Ze hadden haar toch ook in Nederland kunnen ondervragen?” In december was Boersma nog in Nederland, ze reisde op 3 januari terug naar Turkije. Toen ze haar verblijfsvergunning deze week wilde verlengen, werd ze aangehouden. Ze zat een nacht in de cel en werd op het vliegtuig naar Nederland gezet. Haar spullen mocht ze niet ophalen. Netjes: „Er wordt met een kanon op haar geschoten. Als ze echt zo gevaarlijk zou zijn, waarom is ze dan niet vastgezet?” Netjes wist dat Boersma ‘de Syriër in de Balie’ kende, maar niet dat de twee een relatie hadden gehad. „In maart zei ze tegen mij dat hij er juist grote spijt van had dat hij ooit had gevochten.” Volgens Netjes vermoedde Boersma de laatste maanden al dat justitie achter haar aan zat. Netjes denkt dat er meer mensen zijn geweest die op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis mensen hebben geholpen op een manier die achteraf gezien niet legaal is. „Iedereen maakt fouten. Ans geeft dat ook gewoon toe. Ze wordt nu aan de schandpaal genageld.”

Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA) liet vrijdag weten Boersma’s uitzetting „na afloop van het strafrechtelijk onderzoek” te willen evalueren.