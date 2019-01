Dodental bomaanslag Bogotá loopt op naar 21

Het dodental van de bomaanslag donderdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is opgelopen naar 21. Ook raakten 68 mensen gewond. Dat meldt persbureau AFP vrijdag op basis van een verklaring van de politie. Het is de dodelijkste aanslag sinds 2003 in Bogotá.

De bom ontplofte donderdag rond 10.30 uur (lokale tijd) binnen de poorten van een politieacademie. Op camerabeelden was te zien dat een grijze bestelwagen het terrein was op gereden. De 56-jarige chauffeur, volgens de politie de dader, kwam hierbij om het leven. Op het moment van de aanslag vond een ceremonie plaats om het begin van het jaar te vieren.

De president van Colombia Ivan Duque noemde het een “terroristische aanslag” en beloofde dat deze “verachtelijke daad niet ongestraft” zal blijven. Hij kondigde drie dagen van nationale rouw aan.

Rebellengroep

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De politie onderzoekt of de dader banden heeft met het linkse Nationaal Bevrijdingsleger (ELN). Volgens nog onbevestigde berichten zou hij als explosievenspecialist zijn aangesloten bij ELN.

Vorige week schortte president Duque de vredesbesprekingen met ELN op nadat de rebellen twee aanvallen hadden gepleegd. Een nieuwe wapenstilstand was hiermee van de baan.

De rebellenbeweging ontvoerde in de zomer van 2017 de Nederlandse tv-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender. Volgens ELN hadden zij zonder toestemming het gebied betreden dat gedeeltelijk in handen is van de guerrillabeweging. Ze zeiden dat het vaker gebeurd dat ‘de vijand’ infiltreert door zich voor te doen als arts of journalist. Ook eiste de rebellengroep vorig jaar de verantwoordelijkheid op voor een aanslag bij een politiebureau in de stad Barranquilla, waarbij vijf politieagenten om het leven kwamen.

Colombia sloot in 2016 vrede met de beruchte rebellenbeweging FARC, na ruim een halve eeuw oorlog. De voormalige rebellenpartij is nu een politieke partij en veroordeelde de bomaanslag in Bogota donderdag.