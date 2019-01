Deze hardloper is vanuit videobeeld berekend

Het is prachtig om te zien, dit beeld van de opeenvolgende bewegingen van een sporter. Maar het is niet alleen een artistieke sculptuur. Het is een instructiemodel dat atleten en dansers kan helpen hun bewegingen te perfectioneren. In een oogopslag kunnen ze de sequentie van hun lichaamshouding overzien. Het is de moderne versie van het werk van Eadweard Muybridge, die in de 19e eeuw bewegingen vastlegde met stroboscopische fotografie. De nieuwe techniek, MoSculp, is ontwikkeld door Amerikaanse ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology, Google Research en de universiteit van Californië. Ze schreven een computerprogramma dat uit videobeelden een 3D-beweging kan reconstrueren. De software herkent belangrijke punten op het menselijk lichaam en het resultaat wordt in 3D geprint. De ingenieurs testten hun software op video’s van onder meer balletdansers en rennende mensen. Alleen repeterende bewegingen op één plek, zoals touwtje springen, leveren een warboel op.

Run, Forrest, Run

Soms vergist de software zich in dubbelzinnige posities van armen of benen. Maar op andere vlakken waren de prestaties indrukwekkender. Met wat extra aanpassingen leerde de software bijvoorbeeld ook rekening houden met een (mee-)bewegende camera, een situatie die zich bij veel opnames van sportwedstrijden voordoet. Als test namen de onderzoekers een scene uit de speelfilm Forrest Gump, waarbij de hoofdpersoon zich rennend uit de voeten maakt („Run, Forrest, Run!”). Het lukte goed om daaruit een ruimtelijk beeld te reconstrueren, ondanks de rommelige achtergrond, melden de onderzoekers trots.