De indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Hotelgasten worden in veiligheid gebracht door zwaarbewapende militairen bij een terreuraanval van Al-Shabaab in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Zeker 21 mensen kwamen om het leven en veel mensen raakten gewond. De vuurgevechten tussen de veiligheidstroepen en de terroristen duurden bijna twintig uur. De vier terroristen werden gedood door de veiligheidstroepen. Een door Amerikanen georganiseerd congres was het doelwit van de aanslag, maar dat congres was op het laatste moment verplaatst.

Foto Baz Ratner / Reuters