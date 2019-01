‘Als het een beetje donker wordt, lijkt het een zwart gat in je muur’

‘Toen ik net kunstenaar was, had ik moeite met kunst van andere kunstenaars in huis. Omdat ik zelf nogal zoekende was, vond ik dat het een kunstvrije zone moest zijn. De laatste tijd merk ik hoe leuk ik het eigenlijk vind. Als ik verhuis is een van de eerste dingen die ik denk: ‘Waar ga ik het werk van Vincent ophangen?’ Dit werk herinnert me aan een tijd, een vriend en een heel goede kunstenaar.

„Ik heb het werk rond 2010 gekregen van Vincent Vulsma. Het is een voorstudie voor zijn serie ARS NOVA E5305-B #4, die bestaat uit 13 schilderijen die eigenlijk identiek zijn aan deze studie. Ik heb het gekregen omdat ik hem destijds geholpen heb bij de voorbereiding van de Prix de Rome, waarvoor hij deze reeks maakte en waarbij hij één van de winnaars was.

„Het werk bestaat uit een kant- en-klaarcanvas wat je gewoon bij een kunstenaarsbenodigdhedenwinkel kunt kopen. De titel van het schilderij verwijst naar de productspecificaties. Over zo’n canvas zit altijd een soort krimpfolie en dat heeft Vincent met zwarte verf bespoten, waardoor het is gaan hangen. Vervolgens heeft hij er witte verf overheen geneveld. Doordat de krimpfolie weer straktrekt als hij opdroogt, ontstaat de suggestie van een soort zwarte draperie.

Pieter Paul Pothoven (37), kunstenaar in Amsterdam, heeft aan de muur werk van Vincent Vulsma. Prijs onbekend.

„Door de jaren heen ben ik heel erg gaan waarderen dat het werk zo weinig blootgeeft, er lijkt letterlijk een doek over het canvas te hangen. Vincent wilde volgens mij hiermee naar buiten brengen dat kunst iets te verbergen heeft. Ik denk dat hij daarbij bijvoorbeeld verwijst naar de oneerlijke verhoudingen tussen de mensen die zo’n kunstframe maken in China en de mensen die ernaar kijken in hun huiskamer. Of andere verborgen machtsstructuren in de kunstwereld.

„Aan de andere kant vind ik mooi dat het schilderij heel erg een beeld van zijn omgeving geeft, omdat het zo spiegelt. Het werk ziet er op ieder moment van de dag anders uit en laat je ook anders naar je omgeving kijken. Het is geen schilderij waar je af en toe voor gaat staan om te contempleren, maar het vraagt wel regelmatig aandacht. Als het een beetje donker wordt, lijkt het echt een zwart gat in je muur. En als het heel licht is, dan zie je die tekening langzaam naar voren komen. Ik ben best vereerd dat ik het van hem heb gekregen.”