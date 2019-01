Zeker acht doden bij aanslag op Colombiaanse politie

Bij een bomaanslag in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn donderdag zeker acht mensen overleden en tien anderen gewond geraakt. Rond half elf ‘s ochtends lokale tijd ontplofte binnen de poorten van een politieacademie een auto. Burgemeester Enrique Peñalosa en de Colombiaanse president Ivan Duque spreken beiden van een terroristische aanslag.

Het aantal slachtoffers, tot nu toe allen politiepersoneel, loopt mogelijk nog op. Op straat bij de Generaal Santander academie is de situatie chaotisch. Op foto’s en video’s die op sociale media circuleren is een uitbrandend wrak van een auto te zien. Getuigen zeggen tegen persbureau AP dat ze een harde explosie hoorden die de ruiten van nabijgelegen gebouwen deed breken. Wie er achter de explosie zit of zaten is nog niet duidelijk, de vermeende aanslag is ook nog niet opgeëist.

In Colombia wordt niettemin al gewezen naar het linkse Nationaal Bevrijdingsleger (ELN), dat in onmin leeft met president Ivan Duque en de laatste maanden vaker aanslagen heeft gepleegd op politiedoelen. Duque heeft een werkbezoek aan een westelijke staat volgens lokale media afgebroken, en is onderweg terug naar de hoofdstad.

ELN

Colombia kent een gewelddadige recente geschiedenis, die eerste werd gedomineerd door drugscriminelen als Pablo Escobar en later door linkse groeperingen als de FARC. Nadat de Colombiaanse regering en guerillabeweging FARC in 2016 een vredesakkoord sloten, werd ELN plotsklaps de grootste rebellengroep van het land. Bogotá probeert al langer ook met de ELN vrede te sluiten, maar is daar tot op heden niet in geslaagd. Onder de conservatieve regering Duque liggen de gesprekken zelfs helemaal stil.