‘Wereld moet drastisch anders eten’

Veel minder vlees, veel meer groente en fruit. Het was al bekend dat dit gezonder en beter voor mens en planeet is. Maar met het rapport Food, Planet, Health en congressen overal op de wereld zet het medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet de boodschap stevig aan: het voedselsysteem en het eetpatroon moeten niet een beetje maar radicaal anders. Gezondheid kan, toont het medisch tijdschrift, niet los gezien worden van duurzame voeding.

10 miljard mensen moeten in 2050 gevoed worden. 820 miljoen hebben nu nog te weinig eten, terwijl in rijkere landen mensen ongezond en te veel eten. Een ander voedingspatroon zou 11 miljoen doden per jaar kunnen voorkomen. Dat moet hand in hand gaan met een landbouwrevolutie om CO 2 -uitstoot en land- en watergebruik te beperken en de biodiversiteit en bodemgesteldheid te verbeteren.

Ideale voedingspatroon

Hoewel het rapport grote doelen stelt, gaat het gedetailleerd in op het ideale voedingspatroon. Dat laat planten de meeste energie leveren. Uitgaande van 2.500 kilocaloriën per dag moet het overgrote deel uit volkoren granen, noten, peulvruchten, groente en fruit komen. De vleesconsumptie moet gehalveerd worden. Concreet: maximaal 14 gram rund, lam en varken en niet meer dan 29 gram gevogelte. Ook moeten we drastisch minder suiker eten: maximaal 31 gram, terwijl Nederlanders nu ruim 70 gram toegevoegde suikers eten.

Het gezonde dieet is niet alleen veelgevraagd voor welvarende landen met veel ongezond eten, maar ook voor gebieden in de wereld waar mensen afhankelijk zijn van dierlijke eiwitten omdat er simpelweg weinig andere landbouw is dan veeteelt. Het rapport eindigt daarom met een oproep van de wetenschappers aan de politiek om een van de meest dwingende kwestie van deze tijd onder ogen te zien: voedsel.