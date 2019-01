Vrij baan voor lobbyist Yvon Jaspers bij Jinek

De nieuwsstormen van Brexit en RTL-exit (dixit Nico Dijkshoorn) liepen de afgelopen dagen door elkaar in mijn hoofd, maar dat waren misschien de naweeën van twee dagen koorts. „Oorlog? Het lijkt de Brexit wel”, hoorde ik woensdag Linda de Mol zeggen, die haar irritatie niet goed kon verbergen toen haar verweesd achterblijvende collega’s van RTL Boulevard dat O-woord bleven herhalen. „Dat gaat veel te ver. Dat slaat helemaal nergens op.”

De tv-over-tv-machine draaide op alle zenders op volle toeren. De strijd ging over hoe het verhaal over de Lindatransfer de geschiedenis in zal gaan. Als een daad van zusterliefde (versie De Molletjes) of als eenvoudige business move (de anderen).

Zakelijkheid verkopen als een diep-menselijk verhaal is natuurlijk het hart van veel televisiemaken. Een opmerkelijker, en eigenlijk ook belangrijker, voorbeeld ervan zat dinsdag in Jinek. Daar was Yvon Jaspers te gast. In september legde Trouw uit hoe Jaspers als boegbeeld van veevoedergigant ForFarmers wordt betaald voor precies het soort werk dat ze ook doet in haar programma Onze boerderij: het kweken van begrip voor het boerenbestaan. Het maken van dat programma had ze, naar eigen zeggen, als voorwaarde gesteld voor het voortzetten van Boer zoekt vrouw. Het Commissariaat voor de Media kondigde een onderzoek aan.

Maandag beweerde Albert Verlinde dat de contractonderhandelingen tussen Jaspers en KRO-NCRV moeizaam waren verlopen. Bovendien zag ik dat de door ForFarmers-site trotsopboeren.nl, die geheel aan Jaspers is opgehangen, is verdwenen. Naar de eeuwige cybervelden, kennelijk.

Genoeg reden dus voor een stevig, zakelijk gesprek. Maar niet bij Jinek (ook KRO-NCRV). De eerste tien minuten van het item gingen op aan hilarische anekdotes over een reis naar China die Jaspers dankzij een ‘Nuffield-fellowship’ (Nuffield is een agrarische organisatie) met drie ‘boerenvriendinnen’ maakte. Wat zorgen ze daar goed voor hun boeren! Het vak heeft daar echt aanzien! Er was een ‘agrarische televisieshow’ waar volgens Jaspers ‘miljarden’ naar keken. Daarna ging het over pijnstillend maandverband met kruiden dat Jaspers ter plaatse op de kop had getikt.

‘Af en toe een klus’

Toen de gemoederen waren bedaard, trok Eva Jinek een ernstig gezicht en vroeg ze Jaspers („Ik weet dat je oprecht gepassioneerd bent voor de boeren”) naar haar werk voor ForFarmers. Dat was niet meer dan „af en toe een klus”, beweerde Jaspers. Ze verdiende er „fijn geld” mee, maar wilde niet zeggen hoeveel. Boer zoekt vrouw en Onze Boerderij zou ze gewoon blijven maken. „Niets aan het handje.”

Over de blogs en filmpjes die Jaspers maakte voor ForFarmers en over de aan haar opgehangen site geen woord, geen vraag. Oog in oog met Yvon Jaspers blijkt zelfs Eva Jinek half werk te leveren. „Als wat ik doe niet mag, dan mag geen presentator meer buiten zijn tv-werk iets doen”, klaagde Jaspers. Alsof het werken als gezicht van een campagne van een internationaal veevoederbedrijf hetzelfde is als het openen van een dierenwinkel. Ook dat liet Jinek lopen.

Zo kreeg omroepgenote Jaspers bij Jinek een fluwelen behandeling. Prettig voor Jaspers, geruststellend voor de omroepleiding, maar pech voor de kijker. Tegen het einde riep Jaspers nog een keer dat de verhalen van de boeren „zo mooi en zo universeel” waren, waarmee een pijnlijk kwartiertje geheel in stijl werd afgesloten. Het universele menselijke verhaal is een groot goed, maar hier werd het uitsluitend gebruikt als camouflagemateriaal.