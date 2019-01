Turkije zet Nederlandse journalist Ans Boersma uit

Ans Boersma, die als correspondent voor onder meer het Financieele Dagblad in Istanbul woont, is donderdagochtend Turkije uitgezet. Dat meldt de krant. Volgens de Turkse autoriteiten is Boersma om “veiligheidsgerelateerde redenen” uitgezet - een breed begrip dat vaker wordt gebruikt tegen journalisten. Boersma en het FD vechten de uitzetting juridisch aan.

Een Turkse functionaris die anoniem wil blijven stelt dat Boersma’s deportatie “niet gerelateerd was aan haar journalistieke activiteiten of haar berichtgeving vanuit Turkije”. Jan Bonjer, de hoofdredacteur van het Financieele Dagblad, zegt “diep geschokt” te zijn over de uitzetting. Hij maakt zich zorgen over de staat van de persvrijheid in Turkije.

“Ans deed haar werk verstandig en verantwoord. Deze maatregel is een flagrante schending van de persvrijheid. Het is buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen.”

Boersma werd woensdag aangehouden, toen ze zich bij de immigratiedienst meldde om haar verblijfsvergunning te verlengen. Vervolgens werd ze naar een politiebureau gebracht, waar ze te horen kreeg dat ze het land moest verlaten. Woensdagnacht sliep ze in een detentiecentrum en mocht ze niet langs haar woning om haar spullen op te halen.

Lees ook: ‘Van persvrijheid in Turkije is niets over’

Persvrijheid onder druk

De uitzetting kwam voor Boersma totaal onverwacht. Ze had vorige week nog een nieuwe perskaart gekregen, dus haar verblijfsvergunning leek een formaliteit. Het Nederlandse consulaat in Istanbul heeft geprobeerd om haar uitzetting te voorkomen, maar dat heeft niets kunnen veranderen aan haar situatie. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) is ook op de hoogte gebracht van het nieuws.

De deportatie van Boersma kan normalisering van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije bemoeilijken. Na twee jaar van hoog oplopende spanningen zijn de diplomatieke relaties vorig jaar hersteld. Beide landen hebben weer ambassadeurs uitgewisseld. Minister Blok was drie maanden geleden nog op bezoek in Ankara. Tijdens dat bezoek was de sfeer vriendelijk, maar Blok sprak wel zijn zorgen uit over de rechtsstaat en de persvrijheid in Turkije.

Ook is het “zeer opmerkelijk” dat een buitenlandse journalist wordt uitgezet, zegt buitenlandchef en voormalig Turkije-correspondent voor NRC Marloes de Koning. “We weten dat de persvrijheid in Turkije zwaar onder druk staat en journalisten vaker problemen hebben met het verkrijgen van perskaarten en verblijfsvergunningen, maar tot nu toe werden buitenlandse journalisten niet actief gedeporteerd.”

Voor journalisten is het niet makkelijk om te werken in Turkije. Volgens Committee to Project Journalists zaten eind 2018 68 journalisten in de Turkse gevangenis vanwege hun werk. Ook worden kritische journalisten aangeklaagd of uitgezet. Boersma zat sinds begin 2017 in Turkije voor het FD, dagblad Trouw en het tijdsschrift One World.