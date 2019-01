Trump wil álle raketten richting de VS kunnen onderscheppen

President Trump heeft donderdag op het Pentagon aangekondigd dat de Verenigde Staten zullen investeren in een raketverdediging die in staat is álle raketten die op de VS worden afgevuurd af te vangen. Waar ze ook vandaan komen en van welk type ze ook zijn.

„Er zijn daarbuiten een paar hele slechte spelers”, zei Trump. „Wij zijn een goede speler. Maar als het nodig is, kunnen we slechter zijn dan wie dan ook.”

Trump was op het Amerikaanse ministerie van Defensie om de plannen voor een ‘raketschild’, omschreven in de Missile Defense Review, te presenteren. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de VS hun plannen op dit gebied uiteenzetten. In het rapport is veel aandacht voor de dreigingen die uitgaan van Noord-Korea, Iran, China en Rusland.

Noord-Korea en Iran worden beter in de productie van intercontinentale raketten, China en Rusland investeren in de ontwikkeling van kruisvluchtwapens en hypersonische wapens. De regering-Trump wil die nieuwe dreigingen beantwoorden met omvangrijke investeringen in diverse nieuwe technologieën en wapensystemen. Óf dat geld ook beschikbaar komt is nog onduidelijk.

Elke raket detecteren

Eén plan is om boven de aarde een netwerk van sensoren te hangen dat elke afgevuurde raket kan detecteren. Het Pentagon wil daarnaast onderzoek doen naar wapens die vanuit de ruimte aanvallen kunnen afslaan. Ook wil men onderzoek doen naar sterke lasers die raketten vlak na lancering kunnen vernietigen.

De VS deden tijdens de Koude Oorlog wel onderzoek naar dergelijke systemen, maar concentreerden zich daarna vooral op systemen die raketten van schurkenstaten kunnen afvangen. Nu opteert men voor een veel bredere aanpak.

Een Russische woordvoerder zei dat de Amerikaanse raketplannen de spanningen in de wereld zullen vergroten.

Trump werd op het Pentagon met applaus ontvangen. Ik weet wel waarom jullie klappen, zei hij, omdat ik jullie zoveel geld geef. Trump zei ook dat hij 100 procent achter de NAVO staat, maar herhaalde dat Europese bondgenoten meer aan defensie moeten uitgeven.

Allerlaatste poging

Eerder deze week deden de VS en Rusland tevergeefs een allerlaatste poging om het geschil over de ontwikkeling van een Russische kruisraket die verboden is onder het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) bij te leggen. Het is daarmee zo goed als zeker dat de VS het verdrag begin februari zullen opzeggen. Het verdrag uit 1987, dat kruisraketten voor de middellange afstand verbiedt, is van groot belang voor de veiligheid van Europa. Het verbood Russische raketten die op Europa gericht waren en Amerikaanse raketten die in West-Europa gestationeerd waren.

Volgens The New York Times hebben de VS sinds 1983 meer dan 300 miljard dollar uitgegeven aan raketverdediging. Het blijkt uitzonderlijk moeilijk te zijn om de razendsnelle wapens in de lucht onschadelijk te maken. De huidige raketverdediging bestaat uit systemen die vanaf land afgevuurd worden en die op hun beurt projectielen afvuren die een vijandige raket moeten zien te raken. De helft van de testvluchten met dit systeem mislukten.