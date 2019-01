Avocadonuggets

Avocado is voor mij bij uitstek een ingrediënt dat bij de borrel hoort. Dat komt omdat bij ons thuis, voor welke gelegenheid dan ook, al snel een bakje bugles met guacamole op tafel komt. Avocado, peper en zout, een beetje citroen en als je wil stinken een teentje knoflook en een beetje olie erbij, pureren en dan niets meer aan doen. U zult vast uw eigen ‘allerbeste’ guacamole recept hebben, dus daar hebben we het vandaag verder niet over. Wel verruilen we de avocado in de saus voor avocado die je als nugget in de saus dipt.

Rooster het amandelschaafsel goudbruin in een koekenpan. Schep het schaafsel in een bakje en laat het afkoelen. Snijd intussen de avocado doormidden, haal de pit eruit en de schil eraf. Snijd beide avocadohelften in de lengte in drieën en vervolgens ook in de breedte. Je hebt dan 9 stukjes per helft. Smeer ze in met het limoensap of de sushiazijn. Maak ook alvast de honing-mosterdsaus: roer hiervoor alle ingrediënten door elkaar. Voeg de gebakken uitjes en het sesamzaad toe aan het amandelschaafsel en meng ze goed.

Rol de avocadostukjes één voor één door het knapperige mengsel. Druk het een beetje aan zodat het mengsel goed blijft plakken. Direct opeten, dan is het nog lekker crunchy.