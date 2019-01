Syrische ex-vriend mogelijk reden voor uitzetting Nederlandse journalist

De uitzetting van de Nederlandse journalist Ans Boersma uit Turkije heeft zeer waarschijnlijk te maken met haar Syrische ex-vriend. Hij werd oktober vorig jaar opgepakt vanwege verdenking van lidmaatschap van de Syrische terreurbeweging Jabhat Al-Nusra. Het gaat om een man die in september 2017 door Syrische activisten in debatcentrum De Balie werd herkend als “terrorist”, dat melden bronnen aan NRC na berichtgeving van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Boersma had tot de zomer van 2015 een relatie met hem, zegt ze in een verklaring van haar werkgever Het Financieele Dagblad. De journalist, die sinds februari 2017 als correspondent werkt in Istanbul, werd donderdagochtend Turkije uitgezet.

Het Openbaar Ministerie schrijft dat ze informatie over Boersma hebben verstrekt aan Turkije over een “strafrechtelijk onderzoek [dat] betrekking heeft op een verdenking ter zake van terrorisme tegen andere verdachten.” De journalist wordt niet verdacht van een “misdrijf met terroristisch oogmerk”. Het OM heeft Turkije niet verzocht om aanhouding, uitzetting of uitlevering van Boersma.

Detentiecentrum

Boersma werd woensdag in Istanbul aangehouden, toen ze zich bij de Turkse immigratiedienst meldde om haar verblijfsvergunning te verlengen. Vervolgens werd ze naar een politiebureau gebracht, waar ze te horen kreeg dat ze het land moest verlaten. Woensdagnacht sliep ze in een detentiecentrum en mocht ze niet langs haar woning om haar spullen op te halen.

De Nederlandse consul-generaal in Istanbul Bart van Bolhuis bezocht woensdagavond Boersma. Hij kon niet voorkomen dat de correspondente werd uitgezet. Tijdens haar aanhouding werd niet verteld dat de arrestatie te maken had met haar ex-vriend.

Pas na de uitzetting van de journalist naar Nederland, kwam de Turkse regering met een verklaring over haar banden met de Syrische terreurorganisatie Al-Nusra. Een woordvoerder van de Turkse regering stelde dat het “op geen enkele manier verband houdt met haar journalistieke activiteiten in Turkije”. Bij aankomst op Schiphol werd duidelijk dat Boersma, die naast het FD ook werkt voor Trouw en One World, stond gesignaleerd bij de Marechaussee. Maar van een uitleverings- of opsporingsverzoek was geen sprake.

De hoofdredactie van het Financieele Dagblad schrijft dat ze “volledige opheldering” willen van de Nederlandse overheid waarom zij de gegevens van de Nederlandse journalist met de Turkse opsporingsdiensten hebben gedeeld. De algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Thomas Bruning noemde het delen van informatie over Boersma met Turkije een “onverantwoorde actie van het OM”. Het FD en de NVJ hebben een advocaat ingeschakeld voor Boersma.

In de Kamer beloofde minister Sigrid Kaag dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat uitzoeken hoe de procedure is verlopen rond de uitzetting van Boersma. “We doen intern navraag”. Het ministerie was niet op de hoogte van het delen van informatie van het OM met Turkije, zei Kaag. Meerdere partijen in de Kamer eisten opheldering.

Syriër herkend in debatcentrum De Balie

De ex-vriend van Boersma werd in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie opgemerkt door Syrische activisten van het journalistieke burgercollectief Raqqa IS Being Slaughtered. Ze zagen de man in het publiek zitten en toen ze een foto van hem wilde maken, sloeg hij op de vlucht. Het duurde nog meer dan een jaar voordat de inmiddels 32-jarige man werd gearresteerd.

Volgens inlichtingendienst AIVD is de verdachte afkomstig uit Raqqa en heeft hij deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië. Hij zou ook “gevechtshandelingen hebben verricht voor Jabhat al-Nusra en mogelijk betrokken zijn geweest bij aanslagen in Syrië”, schreef het OM. In een interview met Nieuwsuur in 2017 ontkende de man, die zichzelf Aziz noemde, dat hij lid was van een terreurorganisatie.