Rechter: Amsterdam mocht ADM-terrein ontruimen

De gemeente Amsterdam mocht het ADM-terrein vorige week ontruimen. Ook hoeft de gemeente de voormalig bewoners geen ander terrein toe te wijzen. Tot dat vonnis kwam de rechter donderdag in een kort geding dat de krakers hadden aangespannen tegen de gemeente en de staat.

De bewoners wilden op het terrein blijven totdat de VN-mensenrechtencommissie een onderzoek naar de toekomstige woonlocatie, het slibveld in Amsterdam-Noord, heeft afgehandeld. Voor die tijd ontruimen was volgens de bewoners een schending van internationale verdragen. De gemeente was het hier niet mee eens en zei dat de VN-commissie alleen onderzoekt of de toekomstige locatie geschikt is als alternatief.

Lees ook: Alles kon op de ADM-werf, zolang het een beetje in harmonie verliep

Nieuwe locatie

Een deel van de bewoners is niet blij met de nieuwe locatie. Zo zou het terrein zijn vervuild en er niet genoeg plek zijn voor alle voormalig bewoners van het ADM-terrein. De gemeente zegt dat het slibveld voldoet aan internationale standaarden omdat er voorzieningen zijn aangelegd, zoals elektriciteit, water en sanitair.

Het ADM-terrein werd 21 jaar geleden gekraakt en de laatste jaren bewoond door zo’n 130 mensen. Er kwam nu een einde aan de kraak omdat de eigenaar van het terrein een huurder had gevonden. Vorig jaar zomer oordeelde de Raad van State dat de krakers het terrein voor Kerst moesten verlaten. Toen daar geen gehoor aan gegeven werd, ging de gemeente vorige week zondag over tot ontruiming.