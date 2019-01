Prinsesselijk serviesgoed brengt 30.000 euro op

Negen kavels met antiek uit de nalatenschap van koningin Juliana hebben donderdagmiddag bij Sotheby’s in Londen in totaal 26.700 pond opgebracht, 30.000 euro. Het antiek, „property of a princess”, is vermoelijk ingebracht door Christina, de jongste dochter van Juliana.

Het veilinghuis bood aanvankelijk twaalf kavels antiek aan. Twee kavels met Chinees porselein en een Duits servies bleven onverkocht. Het belangrijkste kavel, met tulpen versierde glazen tafeldecoratie van de beroemde Franse ontwerper René Lalique (richtprijs 10.000 tot 15.000 pond), werd dinsdag teruggetrokken.

Chinese vazen uit de Qing-dinastie. Richtprijs 2.000-3.000 pond, hamerbedrag 3.800 pond. Foto Sotheby’s

De reden voor de terugtrekking waren vragen van onder meer NRC. Door de vragen had de eigenaar de tafeldecoratie alsnog „herkend” als een officieel huwelijksgeschenk aan haar moeder en zal dus niet worden verkocht. Juliana kreeg de ornamenten in 1937 cadeau van Nederlandse ambassadeurs in het buitenland bij haar huwelijk met Bernhard. Informatie die ook in de veilingcatalogus stond vermeld. De glazen Lalique-ornamenten zijn inmiddels „op initiatief van de eigenaar” aangeboden aan de Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau.

Voorstudie van Peter Paul Rubens voor een altaarstuk (1608). Foto Sotheby’s

Sotheby’s veilt op 30 januari in New York ook dertien tekeningen die al minstens 170 jaar in bezit zijn van de koninklijke familie. Daaronder een tekening van Rubens, die decennialang bij prinses Christina thuis hing, met een geschatte opbrengst van 2,5 tot 3,5 miljoen dollar.

In antwoord op Kamervagen van Kamerlid Salima Belhaj (D66) heeft premier Rutte het verzoek om de Oranje-familie te bewegen de veiling niet door te laten gaan, geantwoord dat de verkoop een privé-kwestie is.

Ook museum Boijmans-directeur Sjarel Ex deed een moreel appèl aan de inbrenger om de veiling niet door te laten gaan. Hij hoopt dat Nederlande musea daarmee de tijd krijgen om deze als „nationaal erfgoed” gekwalificeerde tekening te kunnen aankopen. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat de veiling zal doorgaan.