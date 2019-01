Philips sluit volgend jaar Britse fabriek in babyproducten

Philips wil in de loop van 2020 de deuren van een fabriek in het Britse Glemsford sluiten. Vrijwel al het werk dat de 400 werknemers van de fabriek verrichten wordt overgeheveld naar een fabriek in Drachten, laat het bedrijf weten. In die Friese fabriek werken nu al zo’n 2.000 mensen.

In de fabriek in Glemsford, in de buurt van universiteitsstrad Cambridge, worden babyverzorgingsproducten gemaakt die vrijwel uitsluitend geëxporteerd worden naar de markt op het Europese vasteland. Het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is echter niet de aanleiding voor de sluiting, verzekert een woordvoerder van Philips desgevraagd tegenover NRC. Het besluit is in het najaar gevallen en gemaakt op basis van schaal. “Ongeacht de volgende stappen in het Brexitproces”, aldus de woordvoerder.

Waarschuwingen voor de Brexit zijn alom. Bedrijven moeten zich voorbereiden, klinkt het. Maar waarop precies?

Concurrentiepositie

Het is een ander verhaal dan Philips-topman Frans van Houten in de zomer vorig jaar afstak. Hij zinspeelde toen op sluiting van de fabriek in het geval van een ‘harde brexit’. De hoge kosten aan de grens die dat met zich mee zou brengen, zouden er volgens Van Houten voor zorgen dat de fabriek in Glemsford “niet meer concurrerend” kon zijn.

Philips houdt het er donderdag op dat de sluiting van de fabriek in Glemsford past in de lijn die het bedrijf in 2017 heeft ingezet. De strategie is sindsdien om met minder, maar grotere fabrieken te gaan werken. Of de sluiting in Glemsford betekent dat Drachten er vierhonderd banen bij krijgt kon de woordvoerder nog niet zeggen. Philips gaat eerst in gesprek met haar Britse werknemers, en lokale vakbonden. “Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke markt voor ons, waarin we zullen blijven investeren.”