Oplossing Macedonië-kwestie dichtbij

Een oplossing voor het langlopende dispuut over de naam van Macedonië is een stap dichterbij. De Griekse premier Tsipras heeft woensdag ternauwernood een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Dit maakt de weg vrij voor ratificatie van het akkoord dat Athene vorig jaar sloot met Skopje om een einde te maken aan de ruzie over de naam.

Aanleiding voor de vertrouwensstemming was het aftreden van minister van Defensie Panos Kammenos, de leider van de kleine, nationalistische coalitiepartij Onafhankelijke Grieken. Hij legde zondag zijn functie neer nadat het Macedonische parlement de deal vorige week had geratificeerd. Enkele leden van Kammenos’ partij bleven echter achter de Griekse premier staan.

Daardoor kreeg Tsipras uiteindelijk de steun van 151 van de 300 parlementariërs, waardoor hij geen vervroegde verkiezingen hoeft uit te schrijven. In een verhit debat verdedigde de premier zijn deal met Macedonië. Die zal de stabiliteit op de Balkan vergroten, zei hij. „Op moeilijke momenten moeten we allemaal een duidelijk standpunt innemen.”

Land/Regio Macedonië NRC Studioi

Sinds Macedonië in 1991 is ontstaan uit het voormalige republiek Joegoslavië tekent Griekenland verzet aan tegen de naam van het land. Die impliceert volgens de Grieken een territoriale claim op de Noord-Griekse regio met dezelfde naam: Macedonië. Om die reden blokkeert Griekenland de NAVO-toetreding en het EU-lidmaatschap van Macedonië. Als het Griekse parlement de deal later deze maand ratificeert, is de weg vrij voor de toetreding van Macedonië tot de NAVO en de EU.

Overlever

Het is ironisch dat juist de uiterst linkse Tsipras, die bij zijn aantreden in 2015 zeer werd gewantrouwd in Brussel, nu zo’n hoofdpijndossier voor Europa lijkt te gaan oplossen. Tsipras heeft zich ontpopt als een politieke overlever. Hij kwam aan de macht met de belofte een einde te maken aan de door Brussel opgelegde bezuiningsmaatregelen. Maar onder zware Europese druk besloot hij die bezuinigingen toch door te voeren. „Die draai liet zien hoe ver Tsipras bereid is te gaan om aan de macht te blijven”, zegt Georges Pagoulatos, professor Europese politiek in Athene. „Hij heeft in feite zijn hele programma overboord gegooid en het tegenovergestelde gedaan wat wat hij had beloofde. Hij wil in de pas lopen met mainstream Europees beleid.”

Tsipras zag zijn kans schoon om de naamkwestie op te lossen toen een andere regering aantrad in Skopje. Onder de nieuwe sociaal-democratische premier Zaev waait daar een nieuwe wind. „Links heeft altijd meer opengestaan voor een oplossing voor de naamkwestie”, zegt Pagoulatos. „Daarom is het voor Tsipras makkelijker om een deal te accepteren en te verkopen dan voor [de rechtse oppositiepartij] Nieuwe Democratie.” Pagoulatos denkt wel dat Tsipras de politieke gevolgen heeft onderschat. Vooral in het noorden van Griekenland is het verzet tegen de deal groot. Critici zeggen dat hun regionale identiteit en erfgoed te grabbel wordt gegooid. De afgelopen dagen zijn er posters verschenen van lokale parlementariërs met de tekst: ‘Zullen jullie ons Macedonië verraden?” Zondag is er een betoging gepland in Athene.