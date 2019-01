Nieuw lab voor onderzoek geneesmiddelen in Petten

Het Nucleair instituut NRG in Petten krijgt een Europese subsidie van 6,8 miljoen euro voor een nieuw laboraborium. Op deze nieuwe locatie werken artsen uit verschillende ziekenhuizen samen met onderzoekers aan de ontwikkeling van nucleaire medicijnen. De vier randstadprovincies Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland hebben vlak voor kerst groen licht gegeven voor het project dat formeel op 1 januari van start is gegaan, maakt NRG donderdag bekend.

Met de nieuwe locatie in Petten wil de NRG de ontwikkeling van nucleaire geneesmiddelen, waar zowel bio-moleculen als radioactieve isotopen voor nodig zijn, versnellen. Het onderzoek naar bio-moleculen vindt vaak op kleine schaal plaats in ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt in het nieuwe lab samengebracht met de radioactieve isotopen die in de kernreactor in Petten worden gemaakt.

“Als al het onderzoek op één centrale plek gebeurt kan het van daaruit makkelijk gedistribueerd worden naar ziekenhuizen met patiënten in klinische studies. Dat is veel effectiever en het kan op grotere schaal”, aldus business director Philippe Brouwers, die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie bij NRG.

Centrale locatie

Het nieuwe lab in Petten is naar naar verwachting over twee à drie jaar klaar. De NRG werkt al samen met het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek. De wordt nu uitgebreid met universitaire ziekenhuizen in onder meer Rotterdam en Amsterdam. Volgens Brouwers kost het totale project zo’n achttien miljoen euro, daarvan krijgt het NRG bijna zeven miljoen euro subsidie.

Nucleaire medicijnen worden onder meer ingezet voor de behandeling van kanker. Het bestrijden van de ziekte kan met een nucleair geneesmiddel veel gerichter gebeuren dan met chemotherapie. Ook kan er makkelijker tussentijds worden getoetst of de behandeling effect heeft, aldus Brouwers. “Indien nodig kan dit worden aangepast. Met chemotherapie heb je vaak meerdere behandelingen nodig om te zien of het heeft gewerkt.”

De verouderde reactor in Petten heeft de afgelopen jaren meermaals stilgelegen vanwege lekkages en andere technische mankementen. Brouwers verwacht geen problemen voor het onderzoek in het nieuwe lab. “Mocht het echt nodig zijn kunnen we de isotopen ook ergens anders vandaan halen, maar de voorkeur heeft natuurlijk wel Petten. Dat gaat waarschijnlijk ook gewoon lukken.”

Moeten we de Petten-reactor vervangen of zijn er andere mogelijkheden voor het produceren van medische isotopen?