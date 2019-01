Miljoenenschikking voor illegaal slopen schip in India

Rederij Holland Maas Scheepvaart Beheer II moet de Staat bijna drie miljoen euro betalen vanwege het illegaal overbrengen van een schip naar India om het daar te laten slopen. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. Het dumpen van gevaarlijk afval buiten de Europese Unie is verboden. Schepen die gesloopt worden, moeten worden beschouwd als gevaarlijk afval omdat deze vaak stoffen zoals smeerolie en asbest bevatten, schrijft het OM.

Het schip genaamd HMS Laurence werd in april 2013 vanuit Italië naar India gebracht. Volgens het OM is op YouTube-filmpjes te zien dat het schip op 26 mei opzettelijk het strand van Alang in India opgevaren om daar te worden gesloopt.

Schikking

Holland Maas Scheepvaart Beheer betaalt 780.000 euro boete. Daarnaast is het OM akkoord gegaan met een schikking van 2,2 miljoen euro, het bedrag dat de reder met het dumpen heeft verdiend. Het OM ging akkoord met deze schikking omdat het bedrijf heeft aangekondigd maatregelen te treffen en al had aangeboden de maximale boete te betalen.

De kapitein die het schip naar India bracht is door het Tuchtcollege van de Scheepvaart gestraft. Hij is zes maanden voorwaardelijk geschorst en heeft een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen. Het tuchtcollege verwijt de kapitein “dat hij zich heeft laten lenen voor het bewust laten stranden van het schip in India” terwijl dit verboden is.

Onderzoeken

Het OM doet meerdere onderzoeken naar het ‘beachen’ van schepen, zoals de illegale scheepssloop wordt genoemd. Dit vindt vooral plaats in India en Bangladesh omdat de schepen daar het meeste geld opleveren vanwege de hoge staalprijs en de lage arbeidskosten. Het OM noemt de werkomstandigheden “schrijnend” en zegt dat er sprake is van “milieuschade voor de omgeving en ernstig gevaar voor de gezondheid van arbeiders en de lokale bevolking”. Naar schatting worden duizenden arbeiders ongeneeslijk ziek door onbeschermd contact met giftige stoffen.

In maart vorig jaar werden in Nederland voor het eerst een een rederij en haar bestuursleden veroordeeld voor het illegaal slopen van schepen. Rederij Seatrade Holding, vijf dochterbedrijven van het bedrijf en een directeur en bestuurslid van een van de dochterbedrijven werden toen veroordeeld. Ze kregen boetes en een beroepsverbod opgelegd.