‘Merwedebrug stond bij afsluiting in 2016 op instorten’

De Merwedebrug bij Gorinchem die in oktober 2016 uit voorzorg werd afgesloten vanwege scheurtjes, was bijna ingestort. Dat concluderen twee hoogleraren naar aanleiding van een eerder verschenen rapport over de brug, zo blijkt uit berichtgeving van EenVandaag. Tegenover het programma zeggen de hoogleraren dat Nederland destijds is “ontsnapt aan een ramp”.

Aanleiding om de brug te sluiten waren metingen van TNO en constructeur GPO in oktober. Onderzoekers van TNO maakten aan de hand van de gemeten scheuren doorberekeningen. Daaruit bleek dat de brug nog maar een hele korte restlevensduur had, mogelijk had deze nog maar zes dagen verkeer aangekund, zo staat in het bewuste rapport uit 2017 van Bureau Berenschot.

De restlevensduur duidt het aantal klappen aan dat een gescheurde constructie nog kan hebben, voordat deze niet meer betrouwbaar en dus onveilig is. De twee academici, emeritus hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse, lazen het rapport op verzoek van EenVandaag en concludeerden dat “het een wonder is dat de brug er nog staat”.

Plots afgesloten

In oktober 2016 werd de 800 meter lange Merwedebrug afgesloten voor vrachtverkeer vanwege ‘haarscheurtjes’ in de constructie. Maandenlang bleef deze dicht. Ale en Nijsse concluderen nu uit het rapport dat de brug in 2016 op instorten stond. 24 verbindingen van de brug waren door scheuren zo zwak, dat ze per direct versterkt moesten worden.

Genua

Als de brug was ingestort, hadden de gevolgen vergelijkbaar kunnen zij met de situatie in Genua, zeggen de hoogleraren. De Morandibrug in de Italiaanse stad stortte vorig jaar augustus over een lengte van 200 tot 300 meter in. Ruim veertig mensen kwamen om het leven. Na de ramp werd bekend dat de Italiaanse infrastructuur op heel veel plaatsen slecht was onderhouden.

Minister van Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD) stelde naar aanleiding van het instorten van de Morandibrug dat Nederlandse bruggen heel goed in de gaten worden gehouden. Aan EenVandaag laat het ministerie donderdag in een toelichting weten dat het in oktober 2016 ging om “een incident” en dat er sindsdien bij inspecties extra aandacht uitgaat naar de verbindingen in de hoofddraagconstructies van bruggen.