Liefde en andere tienerdingen in tijden van Troubles

Serie Derry Girls Van: Lisa McGee.

Met: Saoirse-Monica Jackson, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O’Donnell, Dylan Llewellyn.

Netflix, zes afleveringen van circa 25 minuten. ●●●●●

Soms kom je van die comedyseries tegen met zo’n hoge grapdichtheid dat je na afloop van een aflevering meteen opnieuw wilt beginnen om te controleren of je niet een paar oneliners hebt gemist. Het Noord-Ierse Derry Girls is zo’n serie.

De zestienjarige Erin Quinn en haar vriendinnen Clare, Michelle en Orla worstelen met de bekende tienerdingen: ongemakkelijke verliefdheid, seksualiteit, huiswerk, lastige ouders.

Het zijn ingrediënten van veel coming-of-ageverhalen, maar Derry Girls – begin 2018 al een flinke hit voor de Britse zender Channel 4 en later aangekocht door Netflix – heeft een unieke setting. Het zijn de jaren negentig in de stad Derry. Er is nog geen einde gekomen aan The Troubles in Noord-Ierland, een tijd van conflict en geweld tussen protestanten en katholieken.

De tragische politieke situatie wordt vooral gezien als een van de vele ongemakken in het leven. Gewapende soldaten zijn onderdeel van het straatbeeld en soms wordt er een brug afgezet vanwege een bommelding en moet de schoolbus omrijden. De meiden gaan naar een katholieke meisjesschool waar voor het eerst ook een jongen wordt toegelaten, de Engelse James. Hij wordt vanaf het eerste moment een pispaaltje, puur vanwege zijn Engelse achtergrond. Als hij klaagt over een geschiedenistoets krijgt hij meteen de volle laag van zijn nicht Michelle: „Als jullie ons niet elke fucking vijf minuten waren binnengevallen, dan zou er veel minder lesstof zijn. English prick.”

De politiek blijft verder op de achtergrond, want Derry Girls laat vooral zien hoe het gewone leven doorgaat voor een stel tieners. Zo komen de hoofdpersonen regelmatig in klassieke sitcom-situaties terecht. Erin moet bijvoorbeeld opeens in haar eentje een editie van de schoolkrant in elkaar zetten, waarvoor ze niet geschikt lijkt. Actrice Saoirse-Monica Jackson plooit haar gezicht in allerlei standen om het geklungel van haar personage uit te beelden. Dat lijkt soms meer op een eendimensionaal typetje, maar ze gaat nooit te veel over the top.

Niet alleen de jongeren zijn goed gecast, de ouderen doen het ook uitstekend. Zo zet de cynische Sister Michael haar leerlingen op school regelmatig op hun plek en zorgt de familie van Erin voor vermakelijke conflicten.

Oranjemarsen

Erins opa Joe woont ook in het huis van haar ouders. Hij maakt er geen geheim van dat hij helemaal niks van zijn schoonzoon moet hebben. Als het katholieke gezin de stad per auto probeert te ontvluchten tijdens de jaarlijkse Oranjemarsen op 12 juli wordt het ongemak tussen de mannen tot het uiterste opgerekt. Al is Joe aan het begin van de dag rustig onder de situatie: „We hebben nog een uur of drie tot de rellen beginnen.”

Showrunner Lisa McGee baseerde Derry Girls deels op haar eigen jeugd en zet een zeer specifiek tijdsbeeld neer, maar strooit tegelijkertijd ook met verwijzingen die meeste mensen die in hetzelfde decennium zijn opgegroeid iets zullen zeggen. Zo vertelt de grofgebekte Michelle vol enthousiasme over „een film over twee gasten in mooie pakken die veel schieten, cheeseburgers eten en steeds ‘motherfucker’ zeggen.” Zelf komt ze niet op de titel Pulp Fiction, maar de kijker weet genoeg.

Verder zit de serie vol met muziek uit die tijd, van Britpop tot de Nederlandse wereldhit ‘No Limit’ van 2 Unlimited. De belangrijkste plek op de soundtrack is gereserveerd voor de Ierse band The Cranberries, tijdens de opening en tijdens het meest emotionele moment van dit eerste seizoen. Want hoewel de humor absoluut de boventoon voert, is er op essentiële momenten ruimte voor warmte, emotie en menselijkheid. De zes afleveringen vliegen voorbij. Gelukkig is het tweede seizoen al opgenomen.