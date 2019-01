Let’s go party: de leukste Eurodance hits uit de 90s

Zelfs het einde van de jaren negentig is al weer bijna twintig jaar geleden. Maar de muziek uit dat decennium klinkt velen in de oren alsof ze het gisteren nog hoorden. Vooral eurodance is een onmiddellijk feest van herkenning: „no no, no no no no”.

2 Unlimited, Snap!, Ace of Base, Scooter en Gabber Piet zijn cultureel erfgoed geworden, schrijft Rolinde Hoorntje in haar recensie van het boek No Limit van Colin en Kevin Kraan.

Hier zestien grote hits van de jaren negentig op een rijtje gezet. Voorzichtig luisteren en kijken, want het het zijn de deuntjes die niet alleen het decennium klank gaven – ja, er was ook andere en betere muziek – maar het zijn ook melodieën die nog lang in je hoofd blijven echoën. Net als jaren geleden bij iedereen die de nineties bewust heeft meegemaakt.

Voor de anderen zijn het boek No Limit en deze playlist een kans om nostalgie te kweken voor een tijdvak dat je gemist hebt wegens smaak of leeftijd.

2 Unlimited: ‘Get ready for this’

Lees Rolinde Hoorntje’s recensie van het boek No Limit: Terug in de wereld van Gabber Piet

Snap!: ‘I’ve got the power’

Aqua: ‘Barbie Girl’

Party animals: ‘Aquarius’

Ace of base: ‘All That She Wants’

Telekids uitzending 25 Maart 1995: Mega Blubber Power Race

Haddaway: ‘What is love’

Twenty 4 Seven: ‘Slave To The Music’

GALA: ‘Freed from desire’

2 Brothers On The 4th Floor: ‘Fairytales’

Charly Lownoise ft. Mental Theo: ‘Wonderful Days’

Maxx: ‘Get A Way’

Scooter: ‘One (Always Hardcore)’

Gabber Piet: ‘Hakke en Zage’

Whigfield: ‘Sexy Eyes’

Dr. Alban: ‘It’s My Life’

Unlimited: ‘No Limit’