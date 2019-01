Een recept om de blues mee te verjagen

En, hoe staat het met de goede voornemens? Nog steeds niet gerookt/gesnoept/gedronken? Houdt u het een beetje vol, dat twee keer per week een yogaklasje volgen/rondje hardlopen/naar de sportschool? Bent u keurig elke avond rond de klok van elven onder de wol gekropen, of heeft u toch weer al zappend/netflixend het naar bed gaan geprocrastineerd waardoor u ’s ochtends toch weer geen weerstand kon bieden aan die verduivelde snoozeknop?

Ik was afgelopen week op een feestje waar de helft van de gasten niet dronk vanwege Dry January, de andere helft geen bitterballen bliefde vanwege Veganuary en iedereen vroeg naar huis ging om nog aan De Acht Uur te komen. En ik vind het knap hoor, al die discipline. Maar persoonlijk doe ik niet aan nieuwjaarsresoluties. Ik vind januari nu juist de minst geschikte maand om jezelf allerlei restricties/verplichtingen op te leggen. Gewoon zonder overdreven somberte de donkerte overleven is toch al ambitie genoeg?

De enige reden dat ik er toch over begin is omdat het maandag Blue Monday is. Die term werd in 2005 gemunt door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Met behulp van een formule waarin factoren als het weer, hoe lang geleden het Kerst was en de status quo van de goede voornemens worden gewogen, berekende hij destijds dat de mens zich precies op de derde maandag van januari op z’n neerslachtigst voelt. Hij moet daar de welvarende westerse mens mee bedoeld hebben, want ik kan me niet voorstellen dat men het zich in, zeg, Syrië of Soedan zoiets als een Blauwe Maandag kan permitteren.

Enfin, laten we ons eigen gemiesmuis vooral in perspectief blijven zien, maar onszelf tegelijkertijd een beetje koesteren dezer dagen. U kunt vast wel raden hoe ik dat had willen aanpakken. Yep, door te koken en gezellig te tafelen. Ik ga u een recept geven waarvan uw huis bluesverjagend lekker gaat ruiken: gestoofde rode kool met eekhoorntjesbrood, jeneverbessen en een appeltje. Door hem wel anderhalf tot twee uur in de oven te garen wordt hij zacht en zoet. Dankzij het eekhoorntjesbrood, dat boordevol umami zit, smaakt hij intens hartig.

Ik serveer deze kool graag met gebakken eendenborst waarvan ik het vel heb ingekerfd en ingewreven met Chinees vijfkruidenpoeder. En met krokant gebakken aardappeltjes. Maar misschien doet u wel mee aan Veganuary – gatver, niks tegen het idee, maar wel tegen de naam! – en eet u er liever een seitanschijf/vegaburger bij. Dat mag ook.

Rode kool met eekhoorntjesbrood en jeneverbessen

(4 personen)

15 g gedroogde eekhoorntjesbrood (funghi porcini)

1 kleine rode kool (ongeveer 800 g), in dunne reepjes

2 kleine uien, gesnipperd

4 teentjes knoflook, fijngesneden

1 friszoete appel, geschild en in kleine stukjes

1 tl gedroogde tijm; 7 jeneverbessen, gekneusd

2 el rodewijnazijn

1 volle el bruinebasterdsuiker

50 g boter (of, als het vegan moet zijn, olijf- of kokosolie)

Laat het eekhoorntjesbrood 15 minuten weken in 100 ml kokend water. Verwarm de oven tot 160 graden.

Doe de kool, ui, knoflook, paddestoelen en hun weekvocht, appel, tijm en jeneverbessen in een ovenbestendige pan, liefst een zware stoofpan. Voeg ¾ theelepel zout en flink wat versgemalen peper, de azijn en basterdsuiker toe.

Schep alles goed om. Verdeel de boter in klontjes over de kool, leg een deksel op de pan en zet hem anderhalf tot twee uur in de oven tot hij gaar en zacht is. Schep tussendoor een keer om.