Klokkenluider Football Leaks gearresteerd

Een 30-jarige Portugees is woensdagavond op verzoek van de Portugese autoriteiten in Boedapest gearresteerd. Het Portugese openbaar ministerie had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege verdenking van afpersing en hacken.

Zijn advocaat William Bourdon, die ook klokkenluider Edward Snowden bijstond, bestempelt zijn cliënt als een „belangrijke Europese klokkenluider” die betrokken is bij Football Leaks. Volgens zijn advocaten gaat het om Rui Pinto.

De onthullingen van klokkenluidersplatform Football Leaks over illegale zaken in het profvoetbal, waar ook NRC uitgebreid over publiceerde, hebben de afgelopen jaren veel gevolgen gehad. Er kwam een hoorzitting in het Europees parlement, Cristiano Ronaldo en andere internationale topspelers moesten miljoenen aan boetes en achterstallige belasting betalen.

Strafrechtelijk onderzoek

In meerdere landen zijn onderzoeken opgestart tegen spelers, hun agenten, advocaten en belastingadviseurs. De aanklachten betreffen onder meer corruptie en belastingfraude. In Nederland lichtte DNB trustkantoren door die zaken doen in voetbal, de Belastingdienst deed onderzoek.

De advocaten van Rui Pinto laten weten dat de klokkenluider de afgelopen jaren „bedreigd” is geweest. Er zouden volgens hen vanuit de voetbalwereld diverse pogingen zijn gedaan hem het zwijgen op te letten. De advocaten vechten uitlevering van Pinto aan en stellen dat hij als klokkenluider recht heeft op speciale bescherming. De Frans-Amerikaanse stichting The Signal, die klokkenluiders helpt, heeft aangekondigd dat het Rui Pinto financieel zal steunen.

Vals spel

NRC publiceerde in 2016 uitgebreid over misstanden in de voetbalwereld en kwam eind vorig jaar met een tweede serie verhalen over Football Leaks. ‘Vals spel’ was de rode draad in deze verhalen over miljardairs die ongeoorloofd geld in clubs pompen en over oneerlijke concurrentie tussen clubs, waardoor de grote almaar machtiger worden en de kleine achterblijven.

Het Duitse weekblad Der Spiegel verkreeg de data via klokkenluidersplatform Football Leaks en deelde ze met het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC deel uitmaakt. Vanwege bronbescherming laten NRC en EIC zich principieel niet uit over de identiteit van mogelijke bronnen.