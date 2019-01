Kabinet maakt plan herverdeling vluchten Lelystad en Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een nieuw plan waarmee luchthaven Lelystad vakantievluchten van Schiphol zou kunnen overnemen. Dat schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil het voor vakantievluchten aantrekkelijker maken om te kiezen voor Lelystad in plaats van Schiphol. Hiermee hoopt ze te voldoen aan de Europese regels.

Het kabinet wil dat Lelystad vakantievluchten van Schiphol overneemt zodat er op Schiphol meer ruimte ontstaat voor intercontinentale vluchten die het internationale netwerk van Schiphol zouden moeten versterken. De luchthaven is nog niet in gebruik voor commerciële vluchten. De Europese Commissie blokkeerde vorig jaar tot twee keer toe plannen van Van Nieuwenhuizen. De minister wilde luchtvaartmaatschappijen dwingen om uit te wijken naar Lelystad, maar dat is volgens de commissie in strijd met het Europese mededingingsrecht waarbij alle maatschappijen gelijk moeten worden behandeld.

Voorrang

Nu wil de minister bij de de verdeling van de eerste 25.000 vliegrechten in Lelystad vluchten voorrang gegeven die daarvoor op Schiphol vlogen. De ruimte die dan op Schiphol ontstaat, is bedoeld voor vluchten met meer dan 10 procent overstappers. Ook schrapt ze het eerdere plan om een bestemmingenlijst voor Lelystad op te stellen. Maatschappijen die kiezen voor Lelystad mogen dus voortaan zelf weten waarheen ze vliegen, aldus Van Nieuwenhuizen.

Van Nieuwenhuizen laat onderzoeken hoe groot de belangstelling voor Lelystad zou zijn. Ook moet de Europese Commissie zich nog uitspreken over het nieuwe plan. De minister noemt in de Kamerbrief nog geen datum waarop de luchthaven wordt geopend. De opening is al twee keer uitgesteld. In december zei een woordvoerder van de minister nog dat de luchthaven in 2020 geopend moet zijn.