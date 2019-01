Ja Gillette, nu een spotje over vrouwen

Een bloedbad, deze week, in de wereld van de scheermesjes. Een groep mannen is namelijk boos over de nieuwe reclame van scheergigant Gillette, roept op tot een boycot van het merk en dreigt zich nooit meer te scheren. De reclame ziet eruit als een heroïsch epos waarin mannen met elkaar vechten, vrouwen lastigvallen en barbecueën, tot andere mannen, de helden, daar korte metten mee maken en hen terechtwijzen. Zoals die helden, zo zouden álle mannen moeten zijn, is de boodschap van Gillette: sta op mannen, om een beter rolmodel te worden voor de jongere generatie.

Ik was geraakt door de reclame, sterker nog, ik vond het juist een ode aan de man en in mijn chablis-drinkende elitaire bubbel struikelden de bebaarde hipsters zich naar de Etos om alles er met een scheermes van Gillette af te scheren – hoera. Maar een groot aantal ‘echte mannen’ was behoorlijk op de teentjes getrapt.

Zij vonden de reclame stereotyperend en tierden op Twitter of ze soms ook maar meteen hun ballen er af moesten scheren en zittend moesten gaan plassen. Daartegen kwamen dan weer andere mannen in het geweer die vonden dat als je je door een spotje over respectvol gedrag in je mannelijkheid bedreigd voelde, je wel een enorme apenlul moest zijn.

Mooi man, deze discussie. Vrouwen worden in reclames al jaren betuttelend toegesproken dat ze betere moeders moeten zijn, betere huisvrouwen, dat ze slank moeten zijn, volle wimpers moeten hebben, een frisse intieme zone en haarloze oksels, maar zodra er iets van mannen wordt gevraagd, is het huis te klein.

Toch snapte ik de boze mannen ook wel weer. Want de laatste jaren is het inderdaad aan het schuiven in de reclame. Vrouwen mogen daarin ‘zichzelf’ zijn, Libresse eert de vulva, Dove vindt dat vrouwen blij moeten zijn met hun dikke reet en in allerlei spotjes mogen ze tegenwoordig te laat thuiskomen voor het eten. De mannen moeten daarentegen aan de bak om betere burgers te worden en boven zichzelf uitstijgen – pure discriminatie.

Ik dacht ook aan al die mannen op wier schouders de zware verantwoordelijkheid van personeel, gezin en het kostwinnerschap drukt. Dan is het toch niet eerlijk dat ze van Gillette óók nog moeten nadenken over hun rol in de samenleving. En scheren ís al zo’n confronterend moment – naakt voor de spiegel, met het mes op je keel.

Ik zou dan ook zeggen: kom op Gillette pak jíj eens je verantwoordelijkheid en maak ook zo’n spotje over vrouwen. Als de scherende man aan de bak moet, dan ook de scherende vrouw.

Maak een spotje waarin jaloerse vrouwen te zien zijn die elkaar een dolk in de rug steken, richt je tot al die suffe mutsen die zich door hun man laten onderhouden, thuis op de bank muntthee zitten te drinken en weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen in de politiek en het bedrijfsleven. Het marginale bestaan dat jullie leiden heeft lang genoeg geduurd vrouwen. Sta op, pak je verantwoordelijkheid voor een gelijkwaardiger samenleving en wees een rolmodel voor jullie dochters – ik roep maar wat ideeën.

O maar wel blijven scheren allemaal hoor, zowel vrouwen áls mannen. Anders kan Gillette zijn helende werk voor de samenleving niet blijven doen.

