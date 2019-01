Ian Buruma krijgt Gouden Ganzenveer 2019

Essayist en historicus Ian Buruma ontvangt de Gouden Ganzenveer 2019. Juryvoorzitter Gerdi Verbeet maakte dat donderdagavond bekend in de talkshow Jinek.

De Academie Gouden Ganzenveer, die de prijs uitreikt, prijst Buruma om zijn bijdrage aan het internationale politieke debat, dat getuigt van een „groot verantwoordelijkheidsbesef”. Bovendien noemt de Academie Buruma’s „eigenzinnige kijk op de wereld”.

Ian Buruma (1951) schrijft regelmatig voor The New Yorker en voor NRC. Daarnaast is hij hoogleraar mensenrechten en journalistiek aan Bard College, New York. Tot september van vorig jaar was Buruma hoofdredacteur van de toonaangevende New York Review of Books. Die positie moest hij opgeven na een conflict met uitgever en redactie. Tevens publiceerde Buruma vorig jaar het geprezen boek Tokio mon amour, over het Tokio van de jaren zeventig, waar Buruma destijds cinema studeerde. Eerder schreef hij onder meer Dood van een gezonde roker (2006), 1945. Biografie van een jaar (2013), en samen met Avishai Margalit Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden (2004).

De Gouden Ganzenveer wordt sinds 1955 uitgereikt aan een persoon of instituut voor verdiensten aan het Nederlandse geschreven en gedrukte woord. Vorig jaar kreeg de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog de prijs. Eerdere winnaars zijn onder meer Arnon Grunberg, Geert Mak en David van Reybrouck. Buruma krijgt de prijs overhandigd op 25 april.

