Hitachi ziet af van kerncentrale, tart Brits energiebeleid

Een einde aan de Britse nucleaire droom. En een acute crisis in de Londense energiepolitiek. Aan grote woorden was geen gebrek toen het Japanse Hitachi donderdag een streep trok door de bouwplannen van een kerncentrale in Wales. De reacties waren niet voor niets heftig, want de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk kunnen pijnlijk worden.

Het ging dan ook niet om een klein project. De kerncentrale op het eiland Anglesey, niet ver van Liverpool, zou zeker 16 miljard pond (18,1 miljard euro) kosten en aan 9.000 mensen werk bieden. De beëindiging van het project levert Hitachi een strop op van 2,1 miljard pond. De Japanners zagen de kosten alleen maar oplopen, terwijl de bouw nog niet eens was begonnen. Toen gesprekken met de Britse regering over financiële compensatie op niets uitliepen, nam Hitachi zijn verlies. „We konden geen akkoord bereiken dat voor iedereen bevredigend was”, zei Duncan Hawthorne van de Britse Hitachi-dochter Horizon Nuclear Power.

De gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk gaan verder dan het economische verdriet in Wales. Hitachi ziet nu ook geen heil meer in het bouwen van een centrale in Oldbury waar tot 2012 een kerncentrale had gedraaid. En alle bouwers van centrales kampen met tegenvallende kosten: in november staakte het eveneens Japanse Toshiba het voornemen om in het noorden van Engeland de Moorside-centrale te bouwen. De drie geplande centrales zouden in de toekomst voor zo’n 15 procent van de stroomproductie moeten gaan zorgen.

Hoger dan marktprijs

En ook centrales waarvan de bouw wel gestart is, kampen met hoge kosten. Berucht is de centrale Hinkley Point C, die vermoedelijk zo’n 20 miljard pond gaat kosten en nu wordt gebouwd door het Franse EDF. Om het project financieel levensvatbaar te maken, garandeert Londen voor 35 jaar een stroomprijs die veel hoger ligt dan de marktprijs en die subsidie kan in de tientallen miljarden lopen.

Het nucleaire beleid van de overheid zorgt voor flink minder uitstoot. Het Verenigd Koninkrijk kon al over 2017 melden dat de helft van zijn stroom zonder CO 2 -uitstoot werd geproduceerd. Naast energie uit onder meer wind, waterkracht en zon – bij elkaar 29 procent – kwam 21 procent uit de vijftien draaiende kerncentrales. Ter vergelijking: de Nederlandse stroom was vorig jaar voor zo’n 17 procent hernieuwbaar.

Ook in de reductie van CO 2 -uitstoot loopt het Verenigd Koninkrijk Europees gezien voorop. Ten opzichte van 1990 kwam de Britse uitstoot maar liefst 38 procent lager uit. De Nederlandse reductie komt daarbij niet in de buurt.