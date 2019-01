Hitachi stopt met kernenergieprojecten Verenigd Koninkrijk

Het Japanse conglomeraat Hitachi stopt met kernenergieprojecten in het Verenigd Koninkrijk. Dat laat het bedrijf donderdag in een verklaring weten. Hitachi heeft laten weten dat de onderhandelingen met de Britse regering over de financiering zijn mislukt. Het conglomeraat stopt daarom met twee projecten, waaronder het plan voor een grote centrale in Wales.

De centrale in Wales zou het Verenigd Koninkrijk moeten voorzien van zo’n 6 procent van de totale elektriciteitsvraag. Hitachi is al jaren met de regering in gesprek over de financiering van de kerncentrales maar “is er helaas niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen waarmee alle betrokkenen tevreden mee zijn.”

Tegenvaller

Het besluit van Hitachi is een tegenvaller voor het Verenigd Koninkrijk. Twee maanden geleden besloot het Japanse bedrijf Toshiba ook al te stoppen met plannen voor een kerncentrale. Het land zet sinds een paar jaar weer vol in op kernenergie in een poging de CO2-uitstoot te verminderen. In 2015 sloot de regering onder leiding van David Cameron een deal met het Franse energiebedrijf EDF en het Chinese staatsenergiebedrijf CGN. De twee bedrijven bouwden een nieuwe kerncentrale bij Hinkley Point, aan de Engelse zuidwestkust, tegen een vaste elektriciteitsprijs die veel hoger ligt dan de marktprijs.

Hinkley Point was de eerste nieuwe kerncentrale in meer dan 20 jaar in het land. Volgens de Financial Times krijgen EDF en CGN voor de centrale in Hinkley Point de komende dertig jaar 92,50 pond per megawattuur, terwijl Hitachi niet verder kwam dan een vaste prijs van 75 pond per megawattuur.

Premier Theresa May reageerde teleurgesteld. Een woordvoerder van May zei tegen persbureau Reuters: “Ondanks uitgebreide onderhandelingen en inzet van alle partijen, zijn de regering en Hitachi er in dit stadium niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen.” De woordvoerder bevestigde dat de regering “zich blijft inzetten voor kernenergie” maar dat een eventuele deal wel wat moet opleveren voor “Britse consumenten en belastingbetalers”.