Ghanese journalist die corruptie in voetbaltop blootlegde gedood

Een onderzoeksjournalist die een grootschalig corruptieschandaal in de Ghanese voetbaltop blootlegde, is woensdagnacht doodgeschoten. Dat heeft de politie van Ghana donderdag bekendgemaakt. De Ghanese Ahmed Husein was onderdeel van het team van de veelgeprezen onderzoeksjournalist Anas Aremeyaw Anas.

Husein zou onderweg zijn geweest naar zijn woning in de Ghanese hoofdstad Accra toen een of meerdere mannen op een motor hem doodschoten. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt.

Husein was betrokken bij een belangrijke onthulling van grootschalige corruptie en matchfixing in het Afrikaanse voetbal. Tientallen scheidsrechters uit West-Afrika en Kenia en vele medewerkers van de Ghanese voetbalbond waren betrokken bij de fraude. In de onthullende documentaire Betraying the Game is onder meer te zien hoe de president van de bond duizenden euro’s aan steekpenningen aanneemt.

‘Niet zwijgen’

Anas Aremeyaw Anas heeft op Facebook gereageerd op de dood van zijn collega. “Verdrietig nieuws, maar we zullen niet tot zwijgen worden gebracht. Rust in vrede Ahmed.” Hij sluit zijn boodschap af met de hashtags #JournalismIsNotCrime en #SayNoToCorruption.

Anas zelf gaat zoveel mogelijk unaniem door het leven. Zijn gezicht verhult hij achter een een gordijn van kraaltjes. “Ik wil mijn verhaal vertellen én blijven leven”, zei hij in 2016 in een interview met NRC.