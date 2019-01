Ondernemer in theaterland

Jacques Senf placht zichzelf „een bijdehand ventje” te noemen – een man die op zijn veertiende al een eigen organisatiebedrijfje runde, en overal mogelijkheden zag om een centje te verdienen. Als hij het ene jaar zag hoe grote groepen belangstellenden op hun tenen stonden te wiebelen om op Prinsjesdag aan het Lange Voorhout in Den Haag een glimp van de Gouden Koets op te vangen, stond hij daar een jaar later met een paar bakfietsen klaar om staanplaatsen te verkopen. Een regelaar was hij, en een geboren verkoper. Ook toen hij in latere jaren de grote man van het Impresariaat Jacques Senf werd.

Woensdagochtend is Jacques Senf op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn bedrijf, dat intussen Senf Theaterpartners heet, had hij al een paar jaar eerder overgedragen aan zijn tweede man, Matthijs Bongertman. Maar hij bleef graag en intensief bij het bedrijf betrokken. Veel artiesten wier zakelijke belangen die hij behartigde, waren persoonlijke vrienden geworden.

Halverwege de jaren zestig, toen Den Haag zich de grootste beatstad van Nederland kon noemen, was de jonge Senf er al bij. Hij begon op zijn zeventiende als loopjongen van het bandje dat destijds The Golden Earrings heette, regelde dat er iemand van een platenmaatschappij naar hun optreden kwam kijken en werd uiteindelijk hun manager. Maar ook voor andere Haagse groepen als Tee Set en Shocking Blue regelde hij van alles. En in zijn eigen Club 192 in Scheveningen kwamen grote namen spelen als The Kinks en The Who.

Eigen producties

Vanaf 1969 ging Senf in het theater werken. Hij stond al snel bekend als rasverkoper. Diverse theaterproducenten vroegen hem hun voorstellingen aan de theaters te verkopen. Eén van hen was het theaterbedrijf van Joop van den Ende. Jarenlang verkocht Senf diens voorstellingen. Samen haalden ze ook de mannenstripgroep The Chippendales naar Nederland. Op eigen kracht produceerde Jacques Senf onder meer de musical Tsjechov en toneelstukken als Wilhelmina en Het dagboek van Anne Frank. Tot zijn stal behoorden artiesten als Frans Halsema, Tineke Schouten, John Lanting en Mini & Maxi. Ook kwam Senf een paar jaar geleden met het idee zondagse matinees te organiseren in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag – om te beginnen met Paul van Vliet.

Het huidige Senf Theaterpartners biedt jaarlijks zo’n vijftig verschillende voorstellingen aan – eigen producties en voorstellingen van anderen. Het is daarmee het grootste theaterimpresariaat van Nederland.