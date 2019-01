Folderwijsheid

Mijn dochter van bijna 20 jaar, geboren in China, bereidt zich ’s ochtends vroeg aan de keukentafel voor op een examen, later die dag. De bel gaat. Voor de deur staat een oudere dame van Jehova’s Getuigen. „Ik wilde over het geloof komen praten, maar ik zie dat er niemand thuis is. Dan ga ik maar weer, dan kun jij lekker verder met schoonmaken.” Terwijl ze wegbeent over de oprit, blijft mijn dochter verbouwereerd achter met een achtergelaten folder in haar hand en leest: ‘Komt er ooit een eind aan pijn en verdriet?’

