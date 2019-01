Facebook verwijdert honderden valse profielen uit Rusland

Facebook heeft enkele honderden pagina’s en profielen verwijderd, van het zowel Facebook als van van Instagram, die zich bezig zouden hebben gehouden met het verspreiden van valse informatie. 364 van die pagina’s en profielen zijn volgens Facebook opgezet door werknemers van het Russsisch Sputnik News, een staatsbedrijf.

De opgedoekte pagina’s waren volgens Facebook onderdeel van een netwerk dat vanuit Rusland informatie verspreidde in Baltische landen, centraal Azië, de Kaukasus en Oost-Europese landen. De pagina’s hadden nieuws, het weer, reizen, sport en politici als centrale thema’s. Sommigen plaatsten met regelmaat over protestbewegingen, corruptiebestrijding en berichten die de NAVO in een kwaad daglicht zetten. Daarmee zijn zeker 790.000 accounts bereikt, schrijft hoofd Cyberveiligheid van Facebook Nathaniel Gleicher.

Russische georganiseerde internettrollen probeerden ook in Nederland en België via Twitter het anti-islamsentiment proberen aan te wakkeren.

IRA

Tegelijkertijd is met hulp van de Amerikaanse inlichtingendiensten een aantal andere pagina’s, groepen en accounts op zwart gezet. Die pagina’s, 107 op Facebook en 41 op Instagram, richtten zich volgens Gleicher specifiek op buurland Oekraïne. “Deze accounts deden denken aan Russische online-activiteit die we zagen voorafgaand aan de Amerikaanse midterm-verkiezingen“, schrijft Gleicher. “En aan gedrag dat we kennen van het Internet Research Agency (IRA).”

Sputnik noemt het blokkades van Facebook donderdag “politiek gemotiveerd” en “censuur”. Het mediabedrijf geeft aan dat zeven pagina’s die het beheert geblokkeerd zijn, maar gaat niet in op betrokkenheid bij de andere geblokkeerde pagina’s.