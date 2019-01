Dit is de kleur die levens moet gaan redden

Je zult maar advocaat zijn en een zedendelinquent moeten verdedigen. Je zult het varkenshaar maar zijn dat voor de toiletborstel wordt gebruikt. Overal in het universum moet het vuile werk worden opgeknapt. Door mensen, door dingen, door kleuren zelfs. Je zult Pantone 448C maar zijn. Je waant je onopgemerkt, verstopt in de kleurenwaaier, en ineens word je aangewezen als de kleur waarin sigaretten moeten worden verpakt. Omdat mensen zeggen dat jij de lelijkste bent, de goorste, de meest afstotelijke. In jou wil geen sigaret gezien worden en niemand wil de sigaretten kopen die door jou omhuld worden. Tenminste, dat hopen ze. Dat zeggen ze over je. Wat doet dat met een kleur?

Je dacht dat je rol als ‘Opaque Couché’ (gelaagd opaak) duidelijk was. Bescheiden, op de achtergrond, rustig, introvert, dienstbaar. Past zich makkelijk aan. Voelt zich overal thuis. Klassiek en tijdloos. Daarom waren er al meubels met jouw kleur en schoenen.

Tot marktonderzoeksbureau GfK die verkiezing hield en je ineens geassocieerd werd met teer, vuil en de dood. In 2012 deed je de sigarettenpakjes in Australië, daarna volgden Europese landen. Dit najaar werd besloten dat je ook de Nederlandse pakjes moet kaltstellen. Het staat zwart op wit in het Nationaal Preventieakkoord: vanaf 2020 hebben verpakkingen van rookwaren een donkergroen-bruine kleur (Pantone 448C). Naming and shaming.

Pantone heeft gezegd dat het niet blij is dat een familielid zo wordt neergezet, alle kleuren zijn gelijk, zoals een moeder van ieder kind evenveel houdt.

Je hebt een Twitter-account waarop je je afvraagt wat je gedaan hebt om dit te verdienen en je verzucht dat je gelukkig niet bedrukt wordt met lettertype comic sans. Maar verder dan 169 volgers kom je niet. En alle positieve aandacht gaat weer naar de kleur van het jaar. Pantone 16-1546 deze keer. ‘Living Coral’, is haar bijnaam: sociaal, begeesterd, lichthartig, optimistisch, speels – zeggen ze. Kinderachtig, plakkerig, aanstellerig, zou je ook kunnen zeggen.

Je zult je werk doen, als het zover is. Als het helpt om mensen minder te laten roken – het zij zo, iemand moet het doen. En misschien zul je ooit je twijfelachtige gelijk halen. Als je opduikt uit de nieuwste it bag van Chanel of Hermès. In perfect matchende kleuren. Nog nooit zagen sigaretten er zo stylish uit.