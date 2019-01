Chinese gamers kunnen weer nieuwe spellen kopen

De gigantische Chinese markt voor digitale games – 620 miljoen spelers, omzet 33 miljard euro per jaar – gaat mondjesmaat weer open, na maanden op slot te hebben gezeten. De Chinese toezichthouders publiceerden de afgelopen weken tweemaal lijsten van nieuwe games die weer verkocht mogen worden, de eerste sinds maart 2018. Per lijst gaat het om zo’n tachtig games. Opvallend genoeg ontbreken vooralsnog de titels van Tencent en NetEase, de twee grootste gamesbedrijven van China.

Tussen maart en december vorig jaar werd helemaal geen toestemming meer verleend om nieuwe games te verkopen. Dat hing samen met een drastische herstructurering van het Chinese censuurapparaat. Het Nationale Volkscongres van China besloot begin vorig jaar haar mediatoezichthouder op te splitsen. Games vallen sinds maart onder een nieuw agentschap voor pers en publicatie.

Dat had verregaande gevolgen, meldt Niko Partners, een Amerikaans bureau dat zich Aziatische gamesmarkten analyseert. Er is geen enkel land ter wereld waar zoveel geld wordt uitgegeven aan games als China. Per jaar besteden Chinezen zo’n 33 miljard euro in de gamessector volgens de Nederlandse marktonderzoeker Newzoo. Maar waar er in de eerste helft van 2017 meer dan 5.600 games werden uitgebracht, slonk dat aantal in 2018 tot minder dan 2.000. Pas op 29 december werden weer nieuwe games toegelaten. Meer dan 5.000 titels zouden nog wachten op toestemming.

Doorgeefluik

De economische groei in games in China nam afgelopen jaar flink af. Internetgigant Tencent, een van de grootste gamesbedrijven ter wereld, verloor in enkele maanden bijna 200 miljard euro aan marktwaarde. Dat had ook gevolgen in het westen. China staat alleen games toe die Chinese bedrijven verkopen. Tencent geeft als ‘doorgeefluik’ veel westerse titels uit in China, en bezit aandelen in grote westerse gamesbedrijven als Ubisoft, Activision en Epic Games, de maker van het populaire Fortnite.

Volgens de Financial Times moet Tencent nog steeds wachten op goedkeuring omdat de games van het bedrijf „te complex” zijn. Ook zouden kleinere bedrijven eerder aan de beurt zijn voor goedkeuring. Die zouden meer last hebben van de situatie dan Tencent. Dat verdient nog geld aan oudere games – het bezit meer dan de helft van het marktaandeel op de Chinese mobiele gamesmarkt.

De Chinese controle op games is streng. De overheid riep vorig jaar een nieuw ‘ethisch comité voor games’ in het leven. China maakt zich onder meer zorgen over de toenemende bijziendheid onder jongeren; games zouden een grote boosdoener zijn. De regering lijkt nu de druk op gamesbedrijven te verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid kwam in augustus met richtlijnen om het zicht van kinderen te verbeteren, waarbij wordt aangeraden de schermtijd van kinderen te beperken.

Tencent kondigde vorig jaar aan de identiteit van jonge spelers streng te controleren. Ben je jonger dan twaalf? Dan sluiten Tencent-games zich vanzelf af als je een uur hebt gespeeld.