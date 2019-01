Amerikaanse justitie schikt met omstreden advocatenkantoor

Advocatenkantoor Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom heeft met de Amerikaanse justitie geschikt in de zaak rondom een zeer omstreden rapport dat voor de Oekraïense regering. Op basis van dat rapport werd oud-premier Joelia Timosjenko vervolgd en veroordeeld. Met de schikking is een bedrag van ruim 4,6 miljoen dollar gemoeid.

De Nederlandse advocaat Alex van der Z. is verdachte in het Rusland-onderzoek in de VS. Hoe is hij in deze situatie verzeild geraakt?