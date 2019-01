Aantal werklozen daalt voor vierde jaar op rij

Het aantal werklozen is voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die donderdag zijn gepubliceerd. Wel daalde het aantal Nederlanders zonder baan in 2018 iets minder fors dan een jaar eerder.

Ongeveer 329.000 mensen in Nederland zijn werkloos. Dat ben je volgens het CBS als je geen betaald werk hebt, op zoek bent naar werk en direct beschikbaar bent. Dat het aantal werklozen in 2018 opnieuw is gedaald, was in december al duidelijk. Toen hadden voor het eerst sinds acht jaar minder dan 400.000 mensen geen baan. Het ging om 3,6 procent van de beroepsbevolking, dat percentage was vijf jaar geleden nog 8,5 procent. Het aantal werklozen loopt volgens het CBS terug door de sterke economie. Toch hebben nu nog altijd minder mensen werk dan voor de economische crisis in 2008.

Aantal werklozen daalt verder

Uitkeringsinstantie UWV denkt dat het aantal werklozen in 2019 ook weer verder zal dalen, maar wel in een lager tempo. Ook hoofdeconoom bij het CBS, Peter Hein van Mulligen, gaat uit van een daling: “Het ging de afgelopen paar jaar goed met de economie en dat werkt met enige vertraging door op de arbeidsmarkt.” Het aantal openstaande vacatures en het feit dat veel bedrijven nog opzoek zijn naar personeel, zijn volgens Van Mulligen aanwijzingen dat de werkloosheid nog verder kan dalen.

Even op een rijtje. Hoeveel werkenden per jaar erbij?

In 2018: +195.000, in 2017: +176.000, in 2016: +109.000 en in 2015: +80.000. In vier jaar ruim een half miljoen werkenden erbij. — Rob Witjes (@RobWitjes) January 17, 2019

Omdat het aantal werklozen daalt, hoeven er ook minder werkloosheidsuitkeringen uitgekeerd te worden. In 2018 werden 55 duizend minder uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder, volgens het CBS doordat minder mensen hun baan kwijtraken. Van Mulligen:

“De werkgelegenheid groeit overal, behalve in de financiële sector. Veel banken sluiten hun kantoren omdat steeds meer Nederlanders hun bankzaken via het internet regelen. Maar met name in de uitzendbranche, de horeca en de zorg wordt er fors naar personeel gezocht. Ook in het basisonderwijs staan heel veel vacatures open.”

Recordaantal werkt

Iets meer dan de helft van Nederland heeft volgens de eerder genoemde definitie van het CBS wel werk, het gaat om ongeveer 8,9 miljoen mensen. Dat betekent dat ongeveer 68 procent van de beroepsbevolking een betaalde baan heeft en dat is volgens Van Mulligen ongekend veel.

Dat zo veel Nederlanders werken, komt onder meer doordat er meer vrouwen dan ooit aan het werk zijn. Wat ook meespeelt is dat mensen langer door blijven werken. Het vroegpensioen komt niet meer zo vaak voor, doordat veel Nederlanders het niet kunnen betalen om voor hun 65ste met pensioen te gaan.