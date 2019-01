Zigzaggend over de stoep, als je haast hebt

Tussen vijf en acht uur ’s avonds komen ze tevoorschijn. Op de fiets of op de scooter, elektrisch of benzine. De jas zwart, oranje of turquoise. De box zit voorop of achterop, soms ook op de rug. Ze dragen capuchons, helmen of berenmutsen.

Wie er één wil spreken, moet precies op tijd zijn. Net vóór het moment dat ze van A naar B gaan, in de minuten dat de maaltijd wordt bereid. Daarbuiten is de maaltijdbezorger vrijwel altijd onderweg.

Maar bij Papa John’s Pizza op de Utrechtse Balijelaan is het deze maandag rustig. Maandag is sowieso geen goede dag in de bezorgbranche. Mohammed Allali (18), student Helpende Zorg en Welzijn, is twee dagen in de week week pizzabezorger op de scooter. Hij helpt zijn collega’s met schoonmaken en dozen vouwen.

Overleden bezorger

Vorige week werd in Utrecht een 15-jarige bezorger aangereden. Vermoedelijk werd hij door een auto geschept toen hij met zijn fiets de straat wilde oversteken. Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur op de Amsterdamsestraatweg. De volgende dag overleed hij. Achter het stuur zat een 21-jarige jongen uit Breukelen.

Vlak voor dat ongeluk had Veilig Verkeer Nederland aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers. Bezorgbrommers rijden zes keer zo vaak schade als privébrommers, blijkt uit cijfers over de afgelopen twee jaar van verzekeraar de Vereende, die relatief veel van deze brommers verzekert. De schade valt bovendien 75 procent hoger uit dan bij andere brommerrijders, omdat er relatief vaak letselschade is.

Allali is geschrokken van het overlijden van de jongen, vertelt hij. Hij kende hem van school. „Mijn leidinggevende heeft daarna met ons gesproken. Dat we voorzichtig moeten zijn en niet te hard moeten rijden.”

Zelf was hij dat al, voorzichtig. Niet door rood, geen gekke bewegingen. Afstand houden van dronkelappen. De navigatie komt uit zijn oortjes. Eén heeft hij er in. Hier linksaf slaan, over driehonderd meter naar rechts.

Voor bestellingen in de buurt heeft hij twintig minuten, voor verder weg dertig. Hij klokt in en uit en doet zo’n twee ritjes per uur.

Tijd genoeg, zegt hij, maar een pizzabezorger moet zo spoedig mogelijk bij de klant zijn. Voor de warmte van de pizza, voor de service, de kwaliteit. De rush is tussen zeven en acht. „Dan begint het constant door te gaan.”

Als bezorger ben je het doorgeefluik, zegt Maarten Postmes (23), terwijl zijn collega sushirollen draait. Alsjeblieft en eet smakelijk. Van de circa 250 bestellingen die hij bracht, mondden er slechts vijf uit in een gesprek, omdat er een klacht was. Meestal omgevallen sushi. Sushi wordt weliswaar niet koud maar moet er toch snel zijn, want er zijn meer bestellingen om weg te werken.

Waarom andere bezorgers – hij ziet het ze doen – haaientanden negeren en gekke capriolen uithalen, weet hij niet. „Misschien willen ze pauze of onderweg roken. Misschien is het gewone verkeersagressie of zijn ze jong en onbezonnen.”

Verkeerstraining voor bezorgers

In Amsterdam, waar twee jaar geleden nog een 19-jarige maaltijdbezorger om het leven kwam na een aanrijding, wil gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) dat bezorgers een verkeerstraining krijgen. De cijfers van verzekeraar de Vereende laten volgens hem zien dat het onderbuikgevoel van veel mensen klopt. „De bezorgbranche groeit enorm. De druk is groot, bezorgers hebben haast, ze zijn jong. Dat zorgt voor onveiligheid.”

Maaltijdbezorgers die voor een platformbedrijf als Deliveroo werken, zijn vooralsnog zzp’er, al oordeelde de kantonrechter dinsdag dat ze werknemers zijn en recht hebben op een contract. Deze bezorgers rijden op een eigen fiets of scooter. Werkgevers zouden moeten controleren of dat materiaal in orde is, vindt raadslid Vroege. Hij vindt ook dat bezorgers te identificeren moeten zijn. „Zet een nummer op hun jas, zodat je kunt doorgeven dat ze door rood rijden.”

Gemeente-initiatief

In Harderwijk kregen bezorgers deze zomer een verkeerstraining, een initiatief van gemeente, politie, horecaondernemers en de verkeersveiligheidsorganisatie ROV Oost-Nederland. Ze gingen met een begeleider de straat op, werden gefilmd en gaven elkaar feedback. Het resultaat wordt nu onderzocht, bij succes willen ze er andere gemeenten mee helpen.

Hichan (16), die vanwege privacyredenen zijn achternaam niet wil zeggen, rijdt weleens door rood. Of eigenlijk: bijna altijd. „Ik heb totaal geen haast, maar ik heb gewoon geen zin om te wachten.” Hij bezorgt per elektrische fiets, anders zou hij „het niet overleven”. Hij scheurt zo alle fietsers voorbij.

Bezorgen is net zo gevaarlijk als je het zelf maakt, zegt een dertienjarige pizzabezorger, die op de Neude staat te bellen. „Je kan dertig kilometer per uur. Over de stoep zigzaggen, bochten scherp nemen. Als je dat doet, dan vraag je om gevaar.” Doet hij dat weleens? „Alleen als er haast is. Als het druk is op de zaak.”

