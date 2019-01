Voor de zoveelste keer blijkt dat niets is wat het lijkt in de wereld van Holleeder. Want wie spreekt de waarheid? Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat is ‘het driemanschap’ precies?

In deze aflevering van Holleeder - De Finale vertelt Jan Meeus over de vragen die de afgelopen maanden in de rechtbank ter sprake kwamen.