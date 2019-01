Wie wint de Popprijs 2018?

Popprijs Op festival Noorderslag wordt zaterdag om 23.30 uur de Popprijs uitgereikt. De winnaar geeft direct een optreden. Noorderslag 2019 is vanaf 23.05 uur live op NPO 3.

Dat de meeste gestreamde artiest Boef vorig jaar op Noorderslag de Popprijs zou krijgen, leek lang een kansrijke mogelijkheid. Zelfs nadat de rapper de fout in ging met ‘kech’-uitspraken (over vrouwen die hoeren zouden zijn), waarvoor hij later publiekelijk zijn excuses maakte. Een controversiële winnaar – zoiets is best aantrekkelijk.

Neem drie jaar geleden de onverwachte winst voor het piepjonge hiphopcollectief New Wave rond Lil Kleine en Ronnie Flex, dat won om zijn verbijsterende hoeveelheid streams. Na afloop had iedereen er wel een mening over.

Maar het was begin 2018 niet Boef maar de populaire rockband Kensington die de jury als winnaar aanwees. Terecht, want ondanks de artistiek wat eenvormige ontwikkeling vult de Utrechtse band met gitaarbombasme knap en keer op keer de grootste zalen (tien keer Ziggo Dome, de Johan Cruyff Arena). Nee, daar viel niets op af te dingen. Net als het jaar ervoor trouwens, toen dj Martin Garrix met imposante cijfers won.

De Popprijs op Noorderslag, het festival waarmee het Nederlandse popjaar sinds 1986 in Groningen aftrapt, kan op vele gronden worden toegekend. Wie sprong het meest in het oog? Wie maakte een knappe stap naar een groot publiek? Welke artistieke prestaties vielen op? Zeker, de prijs is vaak uitgedeeld aan bands met dienstjaren, neem De Dijk, Racoon, The Nits. Maar de laatste jaren deden de juryleden, waarvan sommigen al jaren lid zijn, bepaald niet aan nostalgisch navelstaren. Ze kozen vaak nieuwe acts die soms pas kort bestonden (The Common Linnets) of nog enkel hun debuutalbum hadden (Kyteman, Caro Emerald).

Een van de grootste misverstanden over de Popprijs is dat het een oeuvreprijs zou zijn. Het gaat om de ‘belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek’, dat kan op zowel commercieel als artistiek vlak zijn. Dat artiesten als Doe Maar, de Golden Earring of Boudewijn de Groot de prijs nog altijd niet hebben blijft zuur. Of de poëtische rapper Typhoon, die in 2015 de podia domineerde. Of De Staat die het nog altijd heel goed doen.

Waarschijnlijk een urban act

Hoe liggen de kaarten ervoor dit jaar? Het kan bijna niet anders, de Popprijs moet dit jaar wel gaan naar een Nederlandse urban act. Nog nooit was de Nederhop zo groot, met rappers die in 2018 de ene na de andere hit hadden op YouTube en Spotify, en grote shows gaven. Ronnie Flex (‘Omarm Me’, ‘Fan’, ‘Alleen Door Jou’), Bizzey (‘Drama’, ‘Culo’, ‘Ja!’), Josylvio (‘Catch Up’, ‘Hey Meisje’) en Lil’Kleine (‘Verleden tijd’) waren onbetwiste vaandelvragers.

Ronnie Flex is volgens velen een kanshebber. Hij bereikte afgelopen jaar een piek in zijn carrière met zijn derde album Nori, had tal van hits – al dan niet met zijn vriendin, YouTube-ster Famke Louise. Er vielen veel dynamische optredens te noteren, onder meer op Pinkpop, en in het bijzonder met zijn liveband, de Deuxperience Band die zijn tracks meer zeggingskracht geeft.

In december stond hij met een strak geregisseerde show in de AFAS Live waarin alles klopte: Flex had controle, er werd gedanst en het kolkte in de moshpits. Het zou een sensatie zijn omdat Flex de prijs al eens won in 2016 als lid van de formatie New Wave, het platform dat hem als jonge artiest lanceerde.

Ook rapper, zanger en producent Bizzey wordt genoemd. De voormalige blikvanger van dj-crew Yellow Claw heeft in 2018 flink furore gemaakt met een heel eigen stijl: broeierige en opzwepende door latinritmes geïnfecteerde danstracks als ‘Ja!’ (met Yung Felix, Kraantje Pappie en Chivv) en ‘Culo’ (met Frenna, KM en Ramiks). Ook ‘Drama’ met Boef was een opvallende track op bubbelende beats. Bizzey droeg daarnaast met zijn management bij aan de opkomst van andere artiesten die hun succes danken aan YouTube, zoals Famke Louise.

Hoewel Mathilde Santing in 1986 de allereerste Popprijs kreeg, bleef het aantal winnende vrouwen in al die jaren klein: Ilse de Lange met The Common Linnets (2014), Caro Emerald (2010), Anouk (2001) en de rockbands Within Temptation (2005) en Betty Serveert (1993).

Zangeres en theatervrouw Wende zou een uitstekende winnares zijn om haar onophoudelijke stroom concerten in theaters, op poppodia en festivals door haar sterke album Mens. Het zou een inhoudelijke jurykeuze zijn die niet per se draait om het grootste commerciële succes maar om kwaliteit. Zoals destijds ook bij een winnaar als Spinvis (2006).