Vreugdevuren Scheveningen mochten worden aangestoken, zegt de burgemeester

De burgemeester van Den Haag Pauline Krikke (VVD) heeft op Oudejaarsavond niet het advies van brandweer, politie of gemeente gekregen om de vreugdevuren niet aan te steken. Dat zei ze woensdagmiddag tijdens een debat met de gemeenteraad.

Het debat met de burgemeester over de vuurstapels begon stekelig. Kritiek was er vooral op hoe zij in de uren na de uit de hand gelopen vuren „gelijk met de vinger wees naar de bouwers”, zoals de oppositie vond. „Terwijl de andere kant van de medaille is dat je ook naar jezelf wijst”, zei de fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP, Pieter Grinwis. Hij zag „geen bewustzijn” dat de gemeente ook zelf betrokken was bij het convenant en de handhaving daarvan.

Krikke zei dat ze de indruk niet had willen wekken dat de bouwers schuldig waren. Ze zei over de hoogte van de stapels te hebben gesproken, maar „dat wil niet zeggen dat de vonkenregen daarvan een gevolg was”. Ze zei verder: „Dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?”

Fractievoorzitter Daniëlle Koster (CDA) vond „het belangrijk dat de burgemeester zich kritiek aantrekt”. „Er kan zo weer iets gebeuren dat niet iets in de handboeken staat, en we moeten er op kunnen vertrouwen dat de burgemeester de juiste beslissingen neemt.” Krikke antwoordde dat ze „niet doof is voor de kritiek. Die komt stevig bij mij binnen.” Ze gaf aan dat besturen soms „duivelse dilemma’s” oplevert. „Natuurlijk voel ik me verantwoordelijk en daarom vind ik het van zo groot belang dat mijn rol minutieus wordt onderzocht.”

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is door burgemeester Krikke gevraagd te kijken naar de vreugdevuren. Een groot deel van de vragen kon de burgemeester ook niet beantwoorden, vanwege dat onderzoek. De OVV heeft „de intentie” in het najaar met de resultaten te komen. De gemeenteraad wacht dat af voordat ze met een oordeel komt over het optreden van Krikke.

De collegepartijen VVD – de partij van Krikke – en Groep de Mos probeerden de burgemeester uit de wind te houden. Zo wees VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf erop dat er in het verleden „enthousiasme” in de gemeenteraad was als het over de vreugdevuren ging. „We zien vaker dat de raad dan zijn controlerende taak verzaakt. De signalen [dat de torens hoog waren en het mis kon gaan] waren er, maar handelen ho maar.”

Het leidde al vroeg in het debat tot een interruptie van fractievoorzitter Sebastian Kruis (PVV), die verzuchtte dat de inbrenging van de VVD „genânt” was: „Is dit nu dualisme?”

Groep de Mos is sponsor van de vreugdevuren. „Om naamsbekendheid te vergroten”, zei fractievoorzitter Arjen Dubbelaar, toen hem werd gevraagd of hij wel aan het debat moest deelnemen. Van hem had het debat helemaal niet gehoeven: „Laten we het onderzoek afwachten.”

De hele oppositie in de Haagse gemeenteraad eiste woensdagmiddag verder openbaarheid van het convenant dat gemeente en de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp sloten. Er waren geen vergunningen voor de vuurstapels, louter afspraken. Krikke zegde hen toe het convenant vertrouwelijk toe te sturen. Daarmee liep het debat voorlopig met een sisser af.