‘Vier Amerikaanse militairen gedood bij aanslag Syrië’

Bij een bomaanslag in het noordoosten van Syrië zijn woensdag vier Amerikaanse militairen gedood en drie gewond geraakt. Ook zouden Koerdische militairen zijn omgekomen, melden persbureaus Reuters en Bloomberg. Inclusief burgers zouden er zestien doden gevallen zijn. Islamitische Staat zou de aanslag hebben opgeëist.

De aanval was gericht op een groep Amerikaanse en Koerdische militairen, die patrouilleerde in de stad Manbij. In de buurt van een restaurant waar de groep zich bevond, bracht een zelfmoordterrorist zijn bomvest tot ontploffing. Het Amerikaanse leger bevestigt de aanslag, maar gaat nog niet in op de berichten over het aantal doden.

Terugtrekking

Het is uitzonderlijk dat er Amerikaanse militairen omkomen in Syrië. Er zijn tot nu toe 14 Amerikaanse militairen gesneuveld. De VS zijn sinds 2014 actief in Syrië en staan vooral de Koerdische troepen bij in de strijd tegen IS. Er zijn naar schatting 2.000 Amerikaanse militairen gestationeerd.

President Trump gaf in december nog aan de Amerikaanse troepen te willen terugtrekken uit Syrië, omdat volgens hem IS daar zou zijn verslagen. Daar kwam veel internationale kritiek op, onder meer omdat de angst bestaat voor een Turks offensief in de regio als de Amerikanen daar weg zijn. Afgelopen zondag meldde Trump dat de terugtrekking was begonnen, maar het zal waarschijnlijk nog maanden duren voordat alle militairen er weg zijn.

