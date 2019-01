Turkse Nederlander aangeklaagd in Duitsland voor betrokkenheid PKK

Een 25-jarige Nederlander is door het federaal parket in het Duitse Karlsruhe, nabij Stuttgart, aangeklaagd voor steun aan de Koerdische arbeiderspartij PKK. De partij die streeft naar meer autonomie binnen Turkije, staat op de terreurlijst van de Europese Unie.

Agit K. is met nog vier anderen aangeklaagd. Hij heeft naast de Nederlandse ook de Turkse nationaliteit. K. wordt naast steun aan een terreurorganisatie verdacht van vrijheidsberoving, het toedienen van lichamelijk letsel en afpersing.

Lees ook: Waarom Turkije de Koerden aanvalt

Volgens het Duitse openbaar ministerie ontvoerden de vijf mannen een oud-PKK-lid om hem te dwingen lid te blijven van de terreurgroep. Het slachtoffer werd met geweld meegenomen naar een afgelegen plek in Stuttgart. Omdat hij niet meewerkte, werd hij met geweld een auto in gesleept.

Gemaskerde mannen

Vervolgens werd het slachtoffer naar een restaurant in Göppingen gebracht, ten oosten van Stuttgart. Daar werd hij opgewacht door gemaskerde en gewapende mannen, urenlang opgesloten, kreeg hij klappen en werd hij mishandeld en met de dood bedreigd. Uit zijn zakken werden honderden euro’s aan contact geld gestolen. Vervolgens werd hij op een afgelegen plek gedumpt.

K. en drie andere verdachten zijn in juni opgepakt door de Duitse autoriteiten. De vijfde verdachte werd een maand later gearresteerd in Frankrijk en is inmiddels uitgeleverd aan Duitsland.