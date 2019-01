Turkije wil dat VS topbasketballer Kanter uitleveren

Turkse aanklagers werken aan een uitleveringsverzoek van topbasketballer Enes Kanter, die in de Verenigde Staten (VS) in de NBA speelt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichtgeving van het Turkse staatspersbureau Anadolu. De autoriteiten verdenken Kanter van betrokkenheid bij een terroristische organisatie vanwege zijn contacten met de Gülenbeweging.

Kanter heeft de afgelopen jaren openlijk kritiek geuit op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens het staatspersbureau werkt het OM aan een verzoek aan Interpol om Kanter op te sporen en te arresteren. Turkije trok al eerder zijn paspoort in en verklaarde dat hij voortvluchtig was vanwege zijn steun aan de geestelijke Gülen.

‘Niet eens een parkeerboete’

Kanter verklaarde via Twitter nog nooit iets verkeerd te hebben gedaan. “De Turkse regering kan geen enkel bewijs leveren [...]. Ik heb in de Verenigde Staten zelfs nog nooit een parkeerboete gekregen.”

Eerder deze maand weigerde Kanter nog samen met zijn basketbalteam naar Londen af te reizen voor een wedstrijd. Hij zei bang te zijn om te worden vermoord vanwege zijn kritiek op Erdogan. Kanter heeft een zogeheten green card waardoor hij mag wonen en werken in de VS.

Sinds de mislukte coup in Turkije in de zomer van 2016 zijn er al 77.000 mensen opgepakt en 150.000 overheidsfunctionarissen, onder wie docenten, militairen en rechters, zijn ontslagen of geschorst vanwege vermeende betrokkenheid bij de Gülenbeweging. Erdogan verdenkt Gülen ervan het brein achter de coup te zijn geweest.