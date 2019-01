Toch nog toekomst voor warenhuisketen Sears

Na meer drie maanden intensief onderhandelen is woensdag alsnog een akkoord bereikt over de redding van het noodlijdende Amerikaanse warenhuis Sears. Voormalig topman Eddie Lampert, een rijke Amerikaanse zakenman, is bereid om bijna 5,2 miljard dollar (4,5 miljard euro) voor het bedrijf te betalen, zo melden diverse Amerikaanse media op basis van bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen. Lampert is op dit moment al voor 19 procent eigenaar van het bedrijf.

Onder leiding van de 56-jarige Lampert, die het warenhuis koopt met zijn investeringsvehikel ESL, zullen circa 425 van de 500 vestigingen openblijven. Van de 68.000 banen blijven ongeveer 45.000 behouden, schrijft persbureau Reuters. Wel moet het akkoord nog worden goedgekeurd door de rechter die het faillissement behandelt en die ook naar de belangen van de schuldeisers kijkt. Dat gebeurt uiterlijk eind deze maand.

Hoewel Lampert vanaf het begin als de meest waarschijnlijke overnamekandidaat gold, leek het er lang op dat zijn reddingspoging zou mislukken. Verschillende keren wezen schuldeisers zijn biedingen af omdat ze te laag waren. Sears failliet laten gaan en dan de bedrijfsonderdelen, winkels en voorraad los verkopen zou hun meer opleveren, beweerden ze.

Toen Lamperts bod ook bij de biedingsdeadline van vorige week nog te laag was, besloot de rechter in New York daarom over te gaan tot liquidatie. Die veiling van de inboedel begon afgelopen maandag. In die biedingenstrijd verhoogde Lampert de afgelopen dagen tot twee keer toe zijn bod. Volgens financieel persbureau Bloomberg wint Lampert het daardoor van de andere partijen die meededen aan de veiling.

Structurele verliezen

Het 126 jaar oude Sears is een van de grote namen uit de Amerikaanse winkelgeschiedenis. Het begon als postorderbedrijf in een tijd dat consumenten, met name op het platteland, nog volledig waren aangewezen op hun dorpswinkel. De eerste winkel opende Sears pas in de jaren twintig van vorige eeuw, toen steeds meer Amerikanen naar de stad trokken.

Door het combineren van warenhuizen en winkels groeide Sears in de tweede helft van vorige eeuw uit tot het grootste winkelbedrijf van het land, en mogelijk zelfs de wereld. Dat veranderde begin jaren negentig, toen de inkomsten begonnen in te zakken. Sears besloot te stoppen met de iconisch geworden catalogus en zich volledig op winkels te richten.

Toch volgden de echte problemen pas in de nasleep van de economische crisis, toen Amerikanen steeds meer online gingen winkelen en steeds minder in warenhuizen. Sears veranderde na 2010 in een structureel verliesgevend bedrijf: in de laatste zeven jaar stapelden de verliezen zich op tot 10 miljard dollar.

In een poging iets te doen tegen die rode cijfers sloot het warenhuis de afgelopen jaren daarom al een groot deel van zijn vestigingen. Van de bijna 3.500 winkels die Sears begin 2010 had, zijn er nu nog iets meer dan 500 over. Het hielp niet: gedwongen door een schuld van bijna 6 miljard dollar moest het bedrijf halverwege oktober uitstel van betaling aanvragen.