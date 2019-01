Avocadosandwich zalm

Ik maak zelf graag hamburgers met avocado erbij, maar het broodje zelf van avocado maken heb ik nog nooit geprobeerd. We doen vandaag toch een poging, al is het maar omdat zalm en avocado een topcombinatie is en vanwege de zelfgemaakte remouladesaus.

Meng alle ingrediënten voor de remouladesaus behalve het ei. Pel het ei en druk deze (met de achterkant van een lepel) door een fijne zeef boven de saus. Roer de saus goed door en breng op smaak met peper en zout. Dek af en zet minimaal 20 minuten in de ijskast zodat alle smaken goed kunnen mengen. Snijd de avocado’s in de lengte doormidden, haal de pit eruit en pel de schil. Snijd een stukje van de onderkant zodat de helften steviger blijven staan. Besprenkel de helften met sushiazijn.

Vul de onderste helft – op de plek van de pit – met remouladesaus. Verdeel hier de gerookte zalm, veldsla, rode ui en kappertjes over. Zet nu de bovenste helft van de avocado erop en versier de bovenkant met sesamzaadjes, zodat het echt een sesambolletje lijkt. Prik een satéprikker door het ‘broodje’ als het niet goed blijft staan. Serveer met toast of warme bagel en extra remouladesaus on the side.