The Cranberries herdenken zangeres op sterfdag met nieuw album

“Do you remember that night at a hotel in London?” Met die pijnlijke eerste zin begint de nieuwste single van The Cranberries, de band die in de jaren negentig bekend werd met nummers als Zombie en Linger. Precies een jaar geleden overleed de zangeres van de band Dolores O’Riordan op 46-jarige leeftijd. Ze verdronk op 15 januari 2018 met te veel alcohol op in een badkuip op een hotelkamer in Londen.

Afgelopen dinsdag, op de sterfdag van O’Riordan, hebben de bandleden als ode aan de overleden zangeres de single All Over Now uitgebracht, waarop O’Riordan zelf ook te horen is. Het nummer is een hartverscheurend verhaal over huiselijk geweld. De vrouw in het lied ontsnapt aan een cyclus van geweld. O’Riordan had voor haar overlijden verschillende demo’s opgenomen, die ze later in de studio wilde afmaken. Voor All Over Now was alleen het refrein en één couplet opgenomen door de Ierse.

Om O’Riordan te eren heeft de band de demo’s gebruikt om een laatste album uit te brengen: In The End. Op de website schrijft de band dat het erg zwaar was om het album af te maken. In een interview met de BBC noemde gitarist Noel Hogan het een emotionele uitputtingsslag. “Het moeilijkste voor ons was om een paar maanden nadat ze was overleden de demo’s terug te luisteren”, zei hij. “Het was in het begin moeilijk om Dolores zo via de speakers te horen.”

40 miljoen albums

Het nieuwe album komt uit in april. Daarna stoppen The Cranberries met muziek maken. De Ierse band werden in de jaren negentig bekend met nummers als Zombie, Linger en Dreams. In Nederland stond Zombie een tijdje op plek twee in de Top 40. De band verkocht in totaal zo’n 40 miljoen albums. In 2003 ging de band tijdelijk uit elkaar, maar na enkele jaren kwamen de leden weer samen. O’Riordan, die drie kinderen had, werd geboren in de stad Limerick, in het zuidwesten van Ierland. Gedurende haar leven kampte ze met depressies en alcoholisme.

Op Instagram schijven de bandleden over het nieuwe album: “Het was een heel emotioneel proces voor ons. Te weten dat we deze nummers nooit live zouden spelen, maakte het nog moeilijker.