Talpa trekt Linda de Mol aan: een ouderwetse strategie of juist een slimme stap?

Linda de Mol heeft het altijd gezegd. „Als mijn broer me vraagt ‘kom je helpen’, dan zeg ik natuurlijk ja.” Dat moment is nu blijkbaar aangebroken. Woensdag werd bekend dat Linda de Mol in dienst treedt bij Talpa Network. Op 1 juli begint ze bij het bedrijf van haar broer dat onder meer de tv-zenders SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9 exploiteert.

En zo verlaat na elf jaar een van de populairste presentatoren van de Nederlandse tv haar huidige werkgever RTL. Daar presenteerde Linda de Mol onder meer Postcodeloterij Miljoenenjacht, Ik hou van Holland en Linda’s Zomerweek. Anders dan bijvoorbeeld Wendy van Dijk, die deze week ook haar overstap van RTL naar Talpa TV bekendmaakte, neemt De Mol enkele veel bekeken televisieprogramma’s met zich mee. En die kan met name SBS 6 goed gebruiken.

Talpa’s familiezender verloor in 2018 marktaandeel ten opzichte van 2017, meldde Stichting Kijkonderzoek begin deze maand. SBS 6 ging van 9,8 naar 8,6 procent (kijkers 6+, 18.00-0.00 uur). Onder kijkers tussen 50 en 64 jaar – een belangrijke kijkersgroep die nog graag gewone, lineaire tv kijkt en minder video-on-demanddiensten gebruikt dan jongere mediaconsumenten – ging SBS 6 zelfs van een aandeel van 11,2 naar 8,9 procent.

SBS 6 moet nog steeds de familiezender worden die tussen Nederland 1 en RTL 4 moet komen te staan, zei John de Mol onlangs bij Pauw. „Uiterlijk over twee, drie jaar moet dat proces helemaal klaar zijn. Het grappige is dat ik mijzelf kennelijk meer tijd geef dan jullie mij geven”, aldus De Mol tegen Jeroen Pauw. Met de transfer van zijn zus versterkt De Mol niet alleen zijn kwakkelende zender SBS 6. Talpa verzwakt ook opnieuw zijn belangrijkste commerciële concurrent RTL. Nu alleen nog The Voice of Holland overnemen en RTL heeft weinig publiekslievelingen meer over.

Je zou de transfer van Linda de Mol een ouderwetse strategie kunnen noemen. Het is opnieuw een ervaren maker van traditionele televisie die overstapt. Als dat de enige toekomststrategie van Talpa Network zou zijn is het inderdaad een wat achterhaald plan in een tijd waarin met name jongeren, die interessant zijn voor adverteerders, liever kijken naar onlinevideo’s op YouTube en Facebook en tv-series op Netflix en Videoland.

Met zijn bedrijf in opbouw wil De Mol de consument 24/7 kunnen volgen. Pure mediabedrijven redden het niet, denken ze bij Talpa Network. Lees ook: De Mol bouwt Big Brother

Nu zijn er nog gewoon miljoenen traditionele tv-kijkers, blijkt ook uit de jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek. En dus blijven reguliere tv-zenders nog steeds interessant voor adverteerders die een breed publiek zoeken. Zie de moeite die de supermarkten staken in dure kerstcommercials. Maar Talpa werkt ook aan manieren om specifieke doelgroepen te bereiken – via de tv, in een experiment met KPN, door de overname van de populaire YouTubers van StukTV, en online met zijn datadivisie Talpa Media Solutions. Talpa verzamelt veel informatie van kijkers, luisteraars en onlinebezoekers. Het bedrijf wil daarmee adverteerders net zulke specifieke bereiksmogelijkheden bieden als tech-giganten als Google en Facebook hun adverteerders beloven.

Tot slot zou Linda de Mol ook kunnen bijdragen aan de digitale nieuwsdienst die Talpa wil bouwen. Het team achter haar tijdschrift LINDA. heeft het papieren blad de afgelopen jaren uitgebouwd tot, onder meer, een online nieuwsmerk. Lindanieuws.nl, nu kortweg Linda.nl, drijft deels op het doorverwijzen naar kopij van andere (online) media, maar site en app vormen inmiddels wel een heel populaire bestemming voor veel digitale lezers. Met een bereik tussen 1,2 en 2 miljoen bezoekers per maand behoort Lindanieuws tot de grote sites in Nederland. Kleiner dan de landelijke nieuwsmedia, maar groter dan de regiokranten en sites van tijdschriften als Voetbal International, Elsevier en Vrij Nederland.