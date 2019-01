Stuiterende rock en metal door klassieke ritmesectie

Klassiek ORBI ORBI ●●●●●

‘Achtergrondinstrumenten’, dat zijn fagot, contrabas, hammondorgel en drums vaak. In ORBI vormen ze een geweldige vierkoppige ritmesectie, waaruit de leden wraakzuchtig soleren. Geen alledaags bandje, al was het maar omdat fagottist Bram van Sambeek en contrabassist Rick Stotijn in het dagelijks leven klassieke topmusici zijn. Samen met toetsenist Sven Figee en slagwerker Marijn Korff de Gidts spelen ze instrumentale versies van hun favoriete rock- en metalnummers. Dus klinkt Stotijns contrabas in Led Zeppelins ‘Since I’ve been loving you’ als een gitaarsolo van Jimmy Page, waarna Van Sambeek de kreunstem van Robert Plant moeiteloos overtreft op zijn fagot. De akoestische instrumenten gebruiken geen distortion. En toch: stuiterende riffs van Metallica, dreigende deathmetal van Alkaloid. Pareltjes zijn ook Pink Floyds melancholische ‘Hey you’ en de knotsgekke contrabassolo ‘Motivy’ van componist Emil Tabakov.