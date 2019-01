Tijdens het avondeten ligt de krant nog ongelezen op tafel. Dochter Simone (13) heeft vandaag een proefwerk Nederlands gehad en zit er lekker in. Ze vraagt of het vaker voorkomt dat op de voorpagina van de krant loeigroot een spelfout staat. Ik, als hardcore bètavader, lig inmiddels misschien inderdaad achter op mijn middelbare scholier en ben extra alert. Ik zie ‘Klimaat drijft wig in kabinet’, maar zie niet wat er is mis is. Zij ziet het wel: ‘Klimaat drijft weg in kabinet’.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl