Soulvolle Boef is niet op zoek naar hits

Sinds streaming zo booming is, kunnen artiesten hun platen zelfs aanpassen ná de officiële release. Ook Boef voegde afgelopen vrijdag drie nieuwe nummers toe aan zijn in december verschenen EP 93.

Daarmee viert hij het succes maar vergeet hij tegelijkertijd niet waar hij vandaan komt. De trap en bubbling van zijn hits hebben ruimte gemaakt voor soulvolle vocal chops, heerlijke pianoriedels, dikke baslijnen en jaren negentig-hiphopdrums. Daarboven verhaalt de rapper over de tijd dat hij op de hoede moest zijn voor de politie op de koude straten, terwijl hij een financiële klapper probeerde te slaan. Qua flow en delivery is Boef veel beter geworden, en ook zijn portemonnee is meegegroeid. Het ene moment hoor je hem rappen dat je hem als kind kon zien ‘kinkelen’, terwijl zijn leven nu anders is: Nu vang ik 8K als ik in je disco ben!”

Boef is niet op zoek naar hits op 93 maar toont de honger van een rapper die nog niets heeft bereikt.